Количество соискателей квартир в аренду полностью восстановилось с начала войны и даже больше — сегодня спрос на 38% больше довоенного уровня. Об этом сообщает ЛУН.
Количество тех, кто ищет квартиру под съем, выросла на 38% от довоенного уровня
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По данным bird, ожидаемого повышения цен на аренду после зимы и локдаунов пока не произошло.
Медиана цен
Медиана цены остается на старом уровне. Незначительный рост цен на двухкомнатные квартиры произошел в Киеве (4%). В настоящее время средняя цена двушки в месяц составляет 13 000 грн. До полномасштабной войны цена была на уровне 21 600 грн.
При этом однокомнатную квартиру можно снять в среднем за 9000 грн (до войны — 13500 грн).
Средняя цена 3-х комнатной квартиры в столице составляет 20 000 грн (до войны — 46 100 грн).
А вот во Львове стоимость квартир в долгосрочную аренду немного снизилась. За однокомнатную квартиру нужно отдать в среднем 15 000 грн., за двухкомнатную — 16 000 грн., за трех комнатную — 18 600 грн.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что украинцы вышли в лидеры среди иностранцев по покупке квартир в Польше.
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https://minfin.com.ua/blogs/bonv/147373/