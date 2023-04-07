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7 апреля 2023, 13:38 Читати українською

Количество тех, кто ищет квартиру под съем, выросла на 38% от довоенного уровня

Количество соискателей квартир в аренду полностью восстановилось с начала войны и даже больше — сегодня спрос на 38% больше довоенного уровня. Об этом сообщает ЛУН.

Количество соискателей квартир в аренду полностью восстановилось с начала войны и даже больше — сегодня спрос на 38% больше довоенного уровня.
Фото: pixabay.com

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По данным bird, ожидаемого повышения цен на аренду после зимы и локдаунов пока не произошло.

Медиана цен

Медиана цены остается на старом уровне. Незначительный рост цен на двухкомнатные квартиры произошел в Киеве (4%). В настоящее время средняя цена двушки в месяц составляет 13 000 грн. До полномасштабной войны цена была на уровне 21 600 грн.

При этом однокомнатную квартиру можно снять в среднем за 9000 грн (до войны — 13500 грн).

Средняя цена 3-х комнатной квартиры в столице составляет 20 000 грн (до войны — 46 100 грн).

А вот во Львове стоимость квартир в долгосрочную аренду немного снизилась. За однокомнатную квартиру нужно отдать в среднем 15 000 грн., за двухкомнатную — 16 000 грн., за трех комнатную — 18 600 грн.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что украинцы вышли в лидеры среди иностранцев по покупке квартир в Польше.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+30
bonv
bonv
7 апреля 2023, 14:04
#
Ціни зростуть після повернення біженців.
+
0
mantis05
mantis05
7 апреля 2023, 15:25
#
Скорее это те кто с восточных областей не могут найти нормальную работу, переезжают в Киев и Львов, в поисках работы
+
0
drmx
drmx
7 апреля 2023, 16:03
#
Спитайте в біженців в Німеччині. Всі мої знайомі кажуть, що живуть краще ніж в Києві… Звичайно, це тільки матеріально. Але чи повертатися багато з них поки навіть і не думають…
+
+15
bonv
bonv
7 апреля 2023, 14:05
#
Правила ведения бизнеса:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/147373/
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