За первые три месяца 2023 с помощью сервисов Приватбанка украинцы получили из-за рубежа 5,9 млн международных денежных переводов. За март 2023 г. количество осуществленных через банк международных переводов выросло на 46% по сравнению с прошлым годом и на 30% по отношению к январю и февралю 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.
С начала года украинцы получили через Приватбанк 5,9 млн международных переводов на $1,3 миллиарда
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Общая сумма выплаты международных переводов в марте составила $520 млн, что почти равно объемам поступлений в довоенный период.
Международные переводы
По количеству международных переводов в Украину в 1 квартале 2023 года лидерами являются:
- Италия (40%),
- Израиль (17%),
- США (8%),
- Германия (5%),
- Польша (5%).
В крупнейшие «страны-донора» по суммам денежных переводов по итогам 1 квартала 2023 года вошли:
- США (19%),
- Великобритания (16%),
- Израиль (12%),
- Германия (8%),
- Италия (8%),
- Польша (3%).
Читайте также: Приват отменил комиссию на переводы с карт польских и немецких банков из-за «Приват24»
В условиях войны международные переводы в Украине стали все более диджитальными.
В 1 квартале 2023 года почти 97% клиентов Приватбанка получали переводы на карты через Приват24 и другие дистанционные каналы — банкоматы, терминалы самообслуживания и контактный центр.
Комментарии - 3
Про це свідчать дані Національного банку України.
Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 8,728 млрд гривень.
За даними НБУ, на другому місці ще один державний банк — Ощадбанк (1,846 млрд гривень).
Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк — 1 697 млрд гривень та Укрсиббанк — 1,208 млн гривень та ОТП БАНК — 1,047 млрд гривень.