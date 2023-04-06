С начала года украинцы получили через Приватбанк 5,9 млн международных переводов на $1,3 миллиарда

За первые три месяца 2023 с помощью сервисов Приватбанка украинцы получили из-за рубежа 5,9 млн международных денежных переводов. За март 2023 г. количество осуществленных через банк международных переводов выросло на 46% по сравнению с прошлым годом и на 30% по отношению к январю и февралю 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

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Общая сумма выплаты международных переводов в марте составила $520 млн, что почти равно объемам поступлений в довоенный период.

Международные переводы

По количеству международных переводов в Украину в 1 квартале 2023 года лидерами являются:

Италия (40%),

Израиль (17%),

США (8%),

Германия (5%),

Польша (5%).

В крупнейшие «страны-донора» по суммам денежных переводов по итогам 1 квартала 2023 года вошли:

США (19%),

Великобритания (16%),

Израиль (12%),

Германия (8%),

Италия (8%),

Польша (3%).

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В условиях войны международные переводы в Украине стали все более диджитальными.

В 1 квартале 2023 года почти 97% клиентов Приватбанка получали переводы на карты через Приват24 и другие дистанционные каналы — банкоматы, терминалы самообслуживания и контактный центр.