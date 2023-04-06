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6 апреля 2023, 13:36 Читати українською

С начала года украинцы получили через Приватбанк 5,9 млн международных переводов на $1,3 миллиарда

За первые три месяца 2023 с помощью сервисов Приватбанка украинцы получили из-за рубежа 5,9 млн международных денежных переводов. За март 2023 г. количество осуществленных через банк международных переводов выросло на 46% по сравнению с прошлым годом и на 30% по отношению к январю и февралю 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

За первые три месяца 2023 с помощью сервисов Приватбанка украинцы получили из-за рубежа 5,9 млн международных денежных переводов.
Фото: blog.ebiquity.com

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Общая сумма выплаты международных переводов в марте составила $520 млн, что почти равно объемам поступлений в довоенный период.

Международные переводы

По количеству международных переводов в Украину в 1 квартале 2023 года лидерами являются:

  • Италия (40%),
  • Израиль (17%),
  • США (8%),
  • Германия (5%),
  • Польша (5%).

В крупнейшие «страны-донора» по суммам денежных переводов по итогам 1 квартала 2023 года вошли:

  • США (19%),
  • Великобритания (16%),
  • Израиль (12%),
  • Германия (8%),
  • Италия (8%),
  • Польша (3%).

Читайте также: Приват отменил комиссию на переводы с карт польских и немецких банков из-за «Приват24»

В условиях войны международные переводы в Украине стали все более диджитальными.

В 1 квартале 2023 года почти 97% клиентов Приватбанка получали переводы на карты через Приват24 и другие дистанционные каналы — банкоматы, терминалы самообслуживания и контактный центр.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
bonv
bonv
6 апреля 2023, 13:37
#
Приват з великим відривом і найбільше грошей заробив…
+
0
jakiro
jakiro
6 апреля 2023, 15:20
#
Совісні нема, війна, а вони заробляють
+
0
bonv
bonv
6 апреля 2023, 13:38
#
Платоспроможні банки України за січень-лютий 2023 року отримали 21,478 млрд гривень прибутку після оподаткування.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 8,728 млрд гривень.
За даними НБУ, на другому місці ще один державний банк — Ощадбанк (1,846 млрд гривень).
Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк — 1 697 млрд гривень та Укрсиббанк — 1,208 млн гривень та ОТП БАНК — 1,047 млрд гривень.
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