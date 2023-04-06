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6 апреля 2023, 12:00 Читати українською

Международные резервы Украины выросли до $31,9 миллиарда. НБУ назвал главные факторы роста

По состоянию на 1 апреля 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $31 878,2 млн. Такой объем резервов рекордный за последние 11 лет (больший объем вышеупомянутого был зафиксирован еще в ноябре 2011 года). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По состоянию на 1 апреля 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $31 878,2 млн.
Фото: pixabay.com

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«В марте резервы выросли на 10% благодаря поступлениям от международных партнеров на фоне меньших объемов чистой продажи валюты Национальным банком и умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте», — говорится в сообщении.

В целом в марте 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов.

Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение госдолга

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $5 105,4 млн. Из этой суммы:

  • $1 756,6 млн — от правительства Канады;
  • $1 617,1 млн — от ЕС;
  • $1 253,1 млн — от США (через трастовый фонд Всемирного банка);
  • $2,2 млн — от Международной ассоциации развития (IDA), являющейся частью Всемирного банка;
  • $476,5 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $486,8 млн, из которых:

  • $409,3 млн — за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ,
  • $49,6 млн — долга перед Всемирным банком,
  • остальное — долг перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $638,6 млн.

Операции НБУ на валютном рынке Украины

В марте 2023 года Нацбанк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $1 674,1 млн и выкупил в резервы — $5,2 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце снизилась по сравнению с февралем 2023 года на $783,1 млн — до $1 668,9 млн.

Объемы интервенций НБУ по продаже иностранной валюты на валютном рынке Украины снижаются третий месяц. Такая динамика в марте обусловлена несколькими факторами:

  • сезонным фактором,
  • ограничением непроизводительного оттока капитала (в том числе из-за урегулирования деятельности в сфере игорного бизнеса),
  • стабилизацией курсовых ожиданий

Последнему способствовала последовательная монетарная политика НБУ, направленная на повышение привлекательности гривневых активов и отказ от прямого финансирования дефицита бюджета в 2023 году.

Переоценка финансовых инструментов

По словам НБУ, в марте за счет переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на $697,6 млн.

Регулятор также указал, что текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,2 месяца будущего импорта.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 10

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
6 апреля 2023, 12:29
#
Коломойский увеличил свой доход в 300 раз. https://www.unian.net/economics/finance/byudzhet-sela-polyanica-vyros-v-300-raz-prezident-ivano-frankovskoy-torgovo-promyshlennoy-palaty-novosti-ukraina-amp-12207501.html
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yarg
yarg
6 апреля 2023, 13:57
#
Тролли шария совсем куку…
На основе информации о росте бюджета села — делают вывод о росте доходов кровавого коломойского…
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parseval
parseval
6 апреля 2023, 14:50
#
Это при том что УНИАН это прикорытное СМИ Коломойского)))) Артем уже троллит не принимая свои таблетки с утра)))
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Артем Сабуров
Артем Сабуров
6 апреля 2023, 15:03
#
Вы подсознательно рекламируете эту фамилию или осознанно? И почему мойский кровавый,он всего лишь вырубает леса и увеличивает доходы всех своих прикорытных патриотичных чиновников от своего бизнеса. И не зря мясные кумовья ермака сейчас активно взялись за лес.
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yarg
yarg
6 апреля 2023, 15:25
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Реклама фамилии — это что-то новенькое :)
русня и прихлебатели-недошарики его ненавидят с 2014 года , когда он их по Днепру гонял как котов… и называют «кровавым»
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Артем Сабуров
Артем Сабуров
6 апреля 2023, 15:55
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Но жители запада Украины его обожают))) все говорят какой мойский классный парень,вырубает деревья под курорты,даёт работу местным чиновникам,вывозит кругляк. И ахметова там тоже любят, и суркисов. Классные ребята. Как их можно называть кровавыми,они мухи не обидели за всю жизнь,самые большие синагоги и мечети отстроили,людям дарят тепло,свет и надежду в светлое европейское будущее. Странно,что до сих пор нет ни одного памятника этим деятелям,я бы вместо цветов возложил свой пейс в знак благодарности за их титанический труд.
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yarg
yarg
6 апреля 2023, 16:04
#
Это для вас особенно гадко :)
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Артем Сабуров
Артем Сабуров
6 апреля 2023, 16:11
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Слава богу, в Одессе не растут смэрэки. Гадко,что таким приятным добрым парням не поставили памятники за их усилия по укреплению страны?
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Артем Сабуров
Артем Сабуров
6 апреля 2023, 12:45
#
Опзжэшный чертополох,бизнес-партнер скандального олигарха, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко!!!,сообщил,что он может набанчить для себя и корешей 300 млн.грн в месяц на продаже государственной электроэнергии.
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bonv
bonv
6 апреля 2023, 13:15
#
Понабирали кредитів от і…
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