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6 апреля 2023, 9:00 Читати українською

Украинцы смогут получать международные переводы от Paysera на карты и счета в Приватбанке

Украинцы теперь смогут получать международные переводы от клиентов европейского финансового сервиса Paysera на карты или счета в Приватбанке через систему PrivatMoney. Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Украинцы теперь смогут получать международные переводы от клиентов европейского финансового сервиса Paysera на карты или счета в Приватбанке через систему PrivatMoney.
Фото: paysera.com

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«Быстрые международные переводы в Украину могут посылать в евро физические лица, идентифицированные клиентами Paysera со своих текущих или карточных счетов Paysera из всех стран мира (кроме запрещенных)», — говорится в сообщении.

Подробности

Для успешного осуществления перевода отправитель должен указать IBAN получателя в ПриватБанке (получатель перевода может получить его в собственном Приват24). Такой перевод будет автоматически зачислен на карту клиента.

Если получатель получил контрольный номер перевода PrivatMoney, то перевод доступен к выплате в Приват24, ОСО, банкомате, отделении и через поддержку 3700 или чат онлайн.

Paysera — европейская финтех-компания, предоставляющая быстрые денежные переводы, финансовые услуги. На сегодняшний день счета Paysera имеют более 74 тысяч граждан Украины.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что платежная система Paysera закрыла все счета клиентов из России.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
6 апреля 2023, 11:12
#
Чому не написати наскільки «швидкі» перекази?
+
0
Три літри
Три літри
6 апреля 2023, 11:28
#
Українці відтепер зможуть отримувати міжнародні перекази від клієнтів європейського фінансового сервісу Paysera на картки чи рахунки в Приватбанку через систему PrivatMoney.

А до цього Приват був єдиним в Україні банком клієнти якого не могли отримувати такі перекази?

Для успішного здійснення переказу відправник має вказати IBAN одержувача в Приватбанку (отримувач переказу може його отримати у власному Приват24). Такий переказ буде автоматично зараховано на картку клієнта.

А до цього Приват був єдиним в Україні банком у якого карткові рахунки існували якось окремо і не мали власного номера рахунку?
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