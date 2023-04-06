Украинцы смогут получать международные переводы от Paysera на карты и счета в Приватбанке

Украинцы теперь смогут получать международные переводы от клиентов европейского финансового сервиса Paysera на карты или счета в Приватбанке через систему PrivatMoney. Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

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«Быстрые международные переводы в Украину могут посылать в евро физические лица, идентифицированные клиентами Paysera со своих текущих или карточных счетов Paysera из всех стран мира (кроме запрещенных)», — говорится в сообщении.

Подробности

Для успешного осуществления перевода отправитель должен указать IBAN получателя в ПриватБанке (получатель перевода может получить его в собственном Приват24). Такой перевод будет автоматически зачислен на карту клиента.

Если получатель получил контрольный номер перевода PrivatMoney, то перевод доступен к выплате в Приват24, ОСО, банкомате, отделении и через поддержку 3700 или чат онлайн.

Paysera — европейская финтех-компания, предоставляющая быстрые денежные переводы, финансовые услуги. На сегодняшний день счета Paysera имеют более 74 тысяч граждан Украины.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что платежная система Paysera закрыла все счета клиентов из России.