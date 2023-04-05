Главное за среду: Депозиты, завершение отопительного сезона в Киеве и потери Украины от войны с РФ

Банки активно изменяют депозитные предложения. Самые заметные сдвиги происходят сейчас в сегменте конвертационных депозитов. Изменяющаяся и какую доходность сейчас предлагают по вложениям частных вкладчиков банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн, расскажет «Минфин».

В НБУ оценили потери Украины от войны с Россией

Прямые потери материальных активов и инфраструктуры Украины из-за полномасштабного вторжения ВС РФ сейчас оцениваются почти в 140 миллиардов долларов. Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук.

В Киеве завершается отопительный сезон — Кличко

В субботу, 8 апреля, в Киеве завершается отопительный сезон. Соответствующее решение городские власти приняли, учитывая погодные условия: ожидается стабильное существенное потепление.

ОПЕК+ снова сокращает добычу нефти: что на самом деле стоит за этим решением

Решение ОПЕК+ о резком сокращении добычи нефти для многих стало неожиданным. По мнению экспертов, таким образом лидер картеля Саудовская Аравия не только пытается больше заработать, но и помогает России. Но действительно ли страны ОПЕК готовы сократить нефтедобычу.

Россия накопила в оффшорах за год $80 млрд: как заставить их работать на Украину

За год санкций России удалось накопить $80 млрд в оффшорах. Есть ли возможность конфисковать их на восстановление Украины, рассказала Елена Поканевич, эксперт проекта DiXi Group.