Растут вакансии и зарплаты: в марте на рынке труда зафиксировано 75 575 предложений работы

По данным исследования Work.ua, в марте рынок труда продолжает демонстрировать положительную динамику роста: +14% к февралю. Об этом говорится в данных Work.ua.

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Как изменился рынок труда

Стремительно выросло количество вакансий в категории гостинично-ресторанный бизнес и туризм. Работа и кандидаты возвращаются в прифронтовые области. Конкуренция между соискателями снижается. На 500 грн. выросла средняя зарплата во Львовской и Одесской областях. Медианская зарплата по Украине составляет 16000 грн.

В марте на Work.ua разместили 75 575 вакансий — на 14% больше, чем в феврале (66 245). Доля восстановления до довоенного уровня 2022 составляет почти 75%, а если сравнить с показателями 2021 года — 91%.

Географическая пятерка лидеров по количеству вакансий: Киевская область — 22 787 вакансий (+14% к февралю), Львовская — 7 525 (+9%), Днепропетровская — 7 158 (+12%), Одесская — 5 461 (+22) %), Ивано-Франковская область — 2 429 вакансий (+21%).

Что касается областей с высокой динамикой восстановления, то к упомянутым Одесской и Ивано-Франковской областям в марте добавилась Черкасская — 1 867 вакансий (+23% к февралю), а также прифронтовые Николаевская — 975 (+32%) и Херсонская области — 119 вакансий (+21%).

С приходом весны рекордсменом по приросту предложений работы стала категория «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» — 7 220 вакансий (+29% к февралю). Самая востребованная должность в этой категории — бармен, 1 370 предложений работы (+40%). Наибольшую динамику показали вакансии повара на мангал — 95 предложений (+94%).

Как изменилась зарплата

В первый месяц весны средняя зарплата по Украине составила 16000 грн. Повышение средней зарплаты наблюдалось в Одесской области — до 15 500 грн (+500 грн до февраля) и Львовской области — до 16 000 грн (+500 грн до февраля).

Топ-7 самых высоких зарплат, которые предлагают специалистам (не ИТ) на не руководящих должностях:

52 500 грн медиабайера;

40 000 грн водителю-международнику;

32 500 грн бизнес-аналитику;

30 000 грн арматурщику, рихтовщику, риелтору;

27 750 грн вебдизайнеру, автоэлектрику, дизелисту, инженеру по гарантии;

26 000 грн категорионному менеджеру;

25 000 грн 3D-визуализатору, автомеханику, прорабу, высотнику, дизайнеру интерьера, зубному технику, менеджеру по развитию, менеджеру ВЭД, менеджеру операционной деятельности, менеджеру проектов, программисту ЧПУ, специалисту по камнеобработке, финансовому аналитику.

Самые низкие зарплаты предлагают уборщикам (8 000 грн.), посудомоечникам (9 000 грн.) и санитарам (9 000 грн.), у которых в марте произошел рост (+500 грн. до февраля).