С момента запуска услуги украинцы сгенерировали более 13,6 миллиона электронных больничных. Экономический эффект от внедрения этого инструмента оценивается около 4 миллиардов гривен. Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Укринформ .
В Минцифры оценили экономический эффект от введения е-больничных
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Эффект от е-больничных
«Несколько лет назад мы совместно с Министерством здравоохранения запустили электронные больничные. Мы оцениваем в 4 млрд грн экономический эффект, полученный в результате этой реформы», — отметил министр.
Глава Минцифры добавил, что сейчас уже сгенерировано 13,6 млн е-больничных. Купить такой больничный невозможно, а раньше это была большая коррупционная схема
Украина полностью перешла на е-больничные с 1 октября 2021 года. Вместо больничного листа теперь врач создает электронный медицинский вывод о временной нетрудоспособности.
На основании этого заключения формируется е-больничный в Электронном реестре листков нетрудоспособности с учетом данных в Реестре застрахованных лиц. Соответствующую информацию можно просмотреть в личном кабинете застрахованного лица на портале Пенсионного фонда.
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