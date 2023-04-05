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5 апреля 2023, 15:52 Читати українською

В Минцифры оценили экономический эффект от введения е-больничных

С момента запуска услуги украинцы сгенерировали более 13,6 миллиона электронных больничных. Экономический эффект от внедрения этого инструмента оценивается около 4 миллиардов гривен. Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Укринформ .

С момента запуска услуги украинцы сгенерировали более 13,6 миллиона электронных больничных.

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Эффект от е-больничных

«Несколько лет назад мы совместно с Министерством здравоохранения запустили электронные больничные. Мы оцениваем в 4 млрд грн экономический эффект, полученный в результате этой реформы», — отметил министр.

Глава Минцифры добавил, что сейчас уже сгенерировано 13,6 млн е-больничных. Купить такой больничный невозможно, а раньше это была большая коррупционная схема

Украина полностью перешла на е-больничные с 1 октября 2021 года. Вместо больничного листа теперь врач создает электронный медицинский вывод о временной нетрудоспособности.

На основании этого заключения формируется е-больничный в Электронном реестре листков нетрудоспособности с учетом данных в Реестре застрахованных лиц. Соответствующую информацию можно просмотреть в личном кабинете застрахованного лица на портале Пенсионного фонда.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
5 апреля 2023, 17:05
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Що значить купити такий лікарняний неможливо? Точно по такійф самій схемі, як купувався паперовий:)
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