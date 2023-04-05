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5 апреля 2023, 8:16 Читати українською

Банки начали покупать наличный доллар дешевле официального курса НБУ

Впервые за год войны банки покупают наличный доллар дешевле официального курса НБУ. Об этом написал финансовый журналист Вячеслав Садовничий в телеграм-канале.

Впервые за год войны банки покупают наличный доллар дешевле официального курса НБУ.
Фото: depositphotos

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Кто первый

По словам журналиста, Универсал Банк сделал это первым — 36,5 грн. Конкуренты пока опустили курс не ниже 36,6 грн. При этом безналичный доллар банки и дальше конвертируют в гривну по курсу не ниже официального.

«Клиентам в таком случае выгоднее пополнить наличными долларовую карту и затем конвертировать в приложении средства в гривну, например у того же monobank по 36,65 грн, чем в кассе банка сдавать доллары по 36,5 грн. Но я бы сейчас валюту ни в каком случае не продавал. Разве что вы на третьей стадии отсутствия денег — когда нужно продавать доллар», — написал он.

Напомним

По состоянию на вечер 4 апреля на наличном рынке котировки гривны к доллару составили 37,00−37,65 грн. Евро покупали за 40,10 грн., а продавали за 40,90 грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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Abramon
Abramon
5 апреля 2023, 8:40
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Станом сьогодні, хто купив долар під депозит вже в мінусі.
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Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
5 апреля 2023, 9:22
#
Нацбанк грає в радянську ігру- кручу верчу, обманути хочу, ну підкинув трошки на депозитах, буває, далі на курсі чи на ще чомусь. Я в нього вірю сильна сторона-стабільність і передбачаність.
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0
Abramon
Abramon
5 апреля 2023, 9:28
#
Систему не переграєш)))
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Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
5 апреля 2023, 9:56
#
Система повинна бути прозорою, щоб їй довіряти, наша- лохотрон
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