План UBS Group по увольнению до 36 000 сотрудников сделает ее компанией с крупнейшими сокращениями работников в мире за последние шесть месяцев. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты.

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Массовые увольнения

Агентство уточнило, что швейцарская газета SonntagsZeitung в начале недели первой написала о планах USB на 30% сократить персонал в рамках поглощения давнего конкурента — банка Credit Suisse Group AG. UBS не прокомментировал увольнения.

С 1 октября 2022 года руководители разных секторов бизнеса уволили почти 538 000 сотрудников по всему миру, по данным исследования, проведенного Bloomberg.

По размерам планируемых сокращений на втором месте после UBC Amazon — он уволит около 30 000 сотрудников, Meta Platforms — на третьем месте с сокращением 21 000 работников.

Всего персонал сократили 760 компаний, в среднем — на 10%, 108 компаний произвели сокращения, не указав, с каким числом работников они расстались. Почти половина сокращений (240 000 уволенных) была проведена всего двумя десятками компаний, включая FedEx, Ikea и Philips.

В технологическом секторе произошли наибольшие потери — почти треть от общего числа сокращений.

В секторах связи, финансов, здравоохранения, недвижимости и энергетики средние сокращения персонала были такими же значительными, как у технологических компаний, но общая потеря рабочих мест была меньше. Например, в здравоохранении среднее сокращение работников составило 21% при более чем 130 увольнениях. Стартап Rubius Therapeutics, в частности, уволил более 80% своего персонала в ноябре прошлого года.

Потребительский сектор ликвидировал более 110 000 должностей, поскольку спрос падает, а продажи не оправдывают ожиданий. Goldman Sachs Group и другие крупные банки сократили тысячи рабочих мест. Менее других пострадали энергетические компании — они уволили около 4000 сотрудников.

Крупные нефтяные компании — такие, как ExxonMobil и Chevron, — получили рекордную прибыль в 2022 году и объявили о массовом выкупе акций.