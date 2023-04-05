Швейцарский UBS может провести крупнейшее в мире сокращение сотрудников

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 апреля 2023, 12:01 Читати українською

Швейцарский UBS может провести крупнейшее в мире сокращение сотрудников

План UBS Group по увольнению до 36 000 сотрудников сделает ее компанией с крупнейшими сокращениями работников в мире за последние шесть месяцев. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты.

План UBS Group по увольнению до 36 000 сотрудников сделает ее компанией с крупнейшими сокращениями работников в мире за последние шесть месяцев.
Фото: cnbc.com

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Массовые увольнения

Агентство уточнило, что швейцарская газета SonntagsZeitung в начале недели первой написала о планах USB на 30% сократить персонал в рамках поглощения давнего конкурента — банка Credit Suisse Group AG. UBS не прокомментировал увольнения.

С 1 октября 2022 года руководители разных секторов бизнеса уволили почти 538 000 сотрудников по всему миру, по данным исследования, проведенного Bloomberg.

По размерам планируемых сокращений на втором месте после UBC Amazon — он уволит около 30 000 сотрудников, Meta Platforms — на третьем месте с сокращением 21 000 работников.

Всего персонал сократили 760 компаний, в среднем — на 10%, 108 компаний произвели сокращения, не указав, с каким числом работников они расстались. Почти половина сокращений (240 000 уволенных) была проведена всего двумя десятками компаний, включая FedEx, Ikea и Philips.

В технологическом секторе произошли наибольшие потери — почти треть от общего числа сокращений.

В секторах связи, финансов, здравоохранения, недвижимости и энергетики средние сокращения персонала были такими же значительными, как у технологических компаний, но общая потеря рабочих мест была меньше. Например, в здравоохранении среднее сокращение работников составило 21% при более чем 130 увольнениях. Стартап Rubius Therapeutics, в частности, уволил более 80% своего персонала в ноябре прошлого года.

Потребительский сектор ликвидировал более 110 000 должностей, поскольку спрос падает, а продажи не оправдывают ожиданий. Goldman Sachs Group и другие крупные банки сократили тысячи рабочих мест. Менее других пострадали энергетические компании — они уволили около 4000 сотрудников.

Крупные нефтяные компании — такие, как ExxonMobil и Chevron, — получили рекордную прибыль в 2022 году и объявили о массовом выкупе акций.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
5 апреля 2023, 13:37
#
Очікувано.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами