UBS Group сократит свой персонал на 20−30% после завершения поглощения Credit Suisse. Об этом пишет ЭП со ссылкой на Bloomberg.
UBS сократит 20-30% персонала после поглощения Credit Suisse
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В общей сложности планируют сократить 36 тысяч работников по всему миру.
Так, в Швейцарии будет уволено 11 тысяч работников. К концу 2022 года у двух кредиторов вместе работало почти 125 тыс. человек, причем около 30% от общего количества в Швейцарии.
Публично UBS заявил, что предоставит разъяснения по поводу сокращения рабочих мест, как только это станет возможным. Хотя было ясно, что значительные сокращения произойдут, кредитор рассматривает содержание талантов как значительную часть рисков, связанных с реализацией поглощения.
Источник: Минфин
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