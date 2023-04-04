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4 апреля 2023, 12:54 Читати українською

В марте НБУ сократил продажу валюты на 32%

Национальный банк в марте купил на межбанковском валютном рынке $5,2 млн и продал $1674,1 млн. Отрицательное сальдо составило $1,669 млрд — минимальное значение за четыре месяца. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Национальный банк в марте купил на межбанковском валютном рынке $5,2 млн и продал $1674,1 млн.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Таким образом, НБУ сократил продажу валюты на межбанке на 32% по сравнению с февралем, когда центробанк продал $2,459 млрд.

Читайте: Нацбанк уменьшил продажу валюты на межбанке

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что население в марте 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1 388,0 млн (в эквиваленте) и купило на $1 812,3 млн. Чистая покупка валюты составила $424,3 млн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Alex2006
Alex2006
4 апреля 2023, 13:02
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Супер, усе як я прогнозував у жовтні: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/195102/
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