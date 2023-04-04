Национальный банк в марте купил на межбанковском валютном рынке $5,2 млн и продал $1674,1 млн. Отрицательное сальдо составило $1,669 млрд — минимальное значение за четыре месяца. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
В марте НБУ сократил продажу валюты на 32%
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Таким образом, НБУ сократил продажу валюты на межбанке на 32% по сравнению с февралем, когда центробанк продал $2,459 млрд.
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Напомним
Ранее «Минфин» писал, что население в марте 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1 388,0 млн (в эквиваленте) и купило на $1 812,3 млн. Чистая покупка валюты составила $424,3 млн.
Источник: Минфин
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