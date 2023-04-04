Dogecoin подскочил в цене на 30%. Причина — замена синей птички в Twitter на сиба ину

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 апреля 2023, 11:10 Читати українською

Dogecoin подскочил в цене на 30%. Причина — замена синей птички в Twitter на сиба ину

3 апреля Dogecoin вырос в цене на 30% после того, как часть пользователей Twitter заметили замену логотипа соцсети (синей птички) на мем криптовалюты — изображение собаки породы сиба ину. Замена произошла около 13:45 по нью-йоркскому времени, передает Bloomberg.

3 апреля Dogecoin вырос в цене на 30% после того, как часть пользователей Twitter заметили замену логотипа соцсети (синей птички) на мем криптовалюты — изображение собаки породы сиба ину.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как изменилась стоимость

Dogecoin вырос в цене $0, 077 до $0,102 после изменения. Doge также стал трендом в Twitter. Twitter не комментировал изменения в соцсети. В 15:44 по местному времени владелец Twitter Илон Маск (133,5 млн подписчиков) опубликовал скриншот переписки в социальной сети от 26 марта, где один из пользователей Twitter призвал его сменить «bird на doge». Маск написал: «Как и обещал».

Собака вместо птички появилась только у некоторых пользователей Twitter, в том числе на его веб-сайте,передает CNBC.

По данным CoinMarketCap.com, dogecoin является восьмой по ценности криптовалютой с рыночной капитализацией более $13 миллиардов.

В пятницу, 31 марта Маск и его адвокаты попросили федеральный суд отклонить иск инвесторов в dogecoin на $258 млрд. Инвесторы обвиняют миллиардера в манипулировании ценой dogecoin и повышении ее более чем на 36 000%.

Адвокаты Маска в документах, поданных в суд 31 марта описали его публичные заявления о токене как «безобидные и часто глупые твиты», сообщает CNBC. Ответчиками по иску выступают также компании Маска Tesla (электромобили) и Boring Company (строительство тоннелей). Маск начал рекламировать dogecoin много лет назад. Периодически он пишет в Twitter о токене, который был создан в качестве шутки (мема) в 2013 году, и каждый раз вызывает волатильность на криптобиржах, отмечает CNBC.

Напомним

Цена Dogecoin продемонстрировала исторический максимум ($0,73 за монету) в мае 2021 года в преддверии появления Маска на комедийном шоу Saturday Night Live. В ходе эфира Маск назвал мем-криптовалюту будущим финансов, хотя и согласился, что «это разводка». Один из создателей Dogecoin Джексон Палмер после этого назвал Илона Маска «самовлюбленным аферистом», а его появление в Saturday Night Live — «кринжовым».

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+45
yarg
yarg
4 апреля 2023, 11:18
#
Хорошая валюта. надежная. доллар сосет !
курс поменялся на 30 % из-за смены цвета иконки в какой-то программе…
+
0
Три літри
Три літри
4 апреля 2023, 11:25
#
Все что нужно знать о ценности и надежности криптовалют.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает yarg и 23 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами