Dogecoin подскочил в цене на 30%. Причина — замена синей птички в Twitter на сиба ину

3 апреля Dogecoin вырос в цене на 30% после того, как часть пользователей Twitter заметили замену логотипа соцсети (синей птички) на мем криптовалюты — изображение собаки породы сиба ину. Замена произошла около 13:45 по нью-йоркскому времени, передает Bloomberg.

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Как изменилась стоимость

Dogecoin вырос в цене $0, 077 до $0,102 после изменения. Doge также стал трендом в Twitter. Twitter не комментировал изменения в соцсети. В 15:44 по местному времени владелец Twitter Илон Маск (133,5 млн подписчиков) опубликовал скриншот переписки в социальной сети от 26 марта, где один из пользователей Twitter призвал его сменить «bird на doge». Маск написал: «Как и обещал».

Собака вместо птички появилась только у некоторых пользователей Twitter, в том числе на его веб-сайте,передает CNBC.



По данным CoinMarketCap.com, dogecoin является восьмой по ценности криптовалютой с рыночной капитализацией более $13 миллиардов.



В пятницу, 31 марта Маск и его адвокаты попросили федеральный суд отклонить иск инвесторов в dogecoin на $258 млрд. Инвесторы обвиняют миллиардера в манипулировании ценой dogecoin и повышении ее более чем на 36 000%.

Адвокаты Маска в документах, поданных в суд 31 марта описали его публичные заявления о токене как «безобидные и часто глупые твиты», сообщает CNBC. Ответчиками по иску выступают также компании Маска Tesla (электромобили) и Boring Company (строительство тоннелей). Маск начал рекламировать dogecoin много лет назад. Периодически он пишет в Twitter о токене, который был создан в качестве шутки (мема) в 2013 году, и каждый раз вызывает волатильность на криптобиржах, отмечает CNBC.

Напомним

Цена Dogecoin продемонстрировала исторический максимум ($0,73 за монету) в мае 2021 года в преддверии появления Маска на комедийном шоу Saturday Night Live. В ходе эфира Маск назвал мем-криптовалюту будущим финансов, хотя и согласился, что «это разводка». Один из создателей Dogecoin Джексон Палмер после этого назвал Илона Маска «самовлюбленным аферистом», а его появление в Saturday Night Live — «кринжовым».