Украина получила 2,7 миллиарда от МВФ

3 апреля в общий фонд госбюджета поступил первый транш в размере $2,7 млрд (2 млрд СДР) от Международного валютного фонда (МВФ).

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Транш от МВФ

Средства получены по новой четырехлетней программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF) для Украины, что в общем размере составляет $15,6 млрд (11,6 млрд СДР).

«Сегодня Украина получила первый транш по новой программе от МВФ. Благодаря предоставленным средствам мы способны и дальше сохранять экономическую стабильность в Украине, а также обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Напомним

В пятницу, 31 марта, Совет директоров МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF) для Украины с финансированием в размере $15,6 млрд (11,6 млрд СДР).

Программа включает два этапа:

На первом этапе, запланированном на 2023−24 годы, внимание сосредоточено на внедрении надежного бюджета на 2023 год и увеличении мобилизации доходов, в том числе путем избегания мер, которые могут уменьшить налоговые поступления. Во время первого этапа также предполагается снижение инфляции и удержание обменного курса, в том числе посредством поддержки соответствующих валютных резервов. Кроме того, ожидаются меры по содействию долгосрочной финансовой стабильности, включая подготовку более глубокой оценки состояния банковского сектора, а также продолжение содействия независимости НБУ.

Во время второго этапа программы будет сделан фокус на реформах, которые помогут максимально эффективно поддерживать послевоенное восстановление и реконструкцию, а также помогут Украине имплементировать необходимые меры по пути евроинтеграции. Долгосрочный рост экономики также является одним из приоритетов второго этапа программы EFF.