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3 апреля 2023, 19:19 Читати українською

Украина получила 2,7 миллиарда от МВФ

3 апреля в общий фонд госбюджета поступил первый транш в размере $2,7 млрд (2 млрд СДР) от Международного валютного фонда (МВФ).

3 апреля в общий фонд госбюджета поступил первый транш в размере $2,7 млрд (2 млрд СДР) от Международного валютного фонда (МВФ).►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахТранш от МВФСредства получены по новой четырехлетней программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF) для Украины, что в общем размере составляет $15,6 млрд (11,6 млрд СДР).

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Транш от МВФ

Средства получены по новой четырехлетней программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF) для Украины, что в общем размере составляет $15,6 млрд (11,6 млрд СДР).

«Сегодня Украина получила первый транш по новой программе от МВФ. Благодаря предоставленным средствам мы способны и дальше сохранять экономическую стабильность в Украине, а также обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Напомним

В пятницу, 31 марта, Совет директоров МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF) для Украины с финансированием в размере $15,6 млрд (11,6 млрд СДР).

Программа включает два этапа:

На первом этапе, запланированном на 2023−24 годы, внимание сосредоточено на внедрении надежного бюджета на 2023 год и увеличении мобилизации доходов, в том числе путем избегания мер, которые могут уменьшить налоговые поступления. Во время первого этапа также предполагается снижение инфляции и удержание обменного курса, в том числе посредством поддержки соответствующих валютных резервов. Кроме того, ожидаются меры по содействию долгосрочной финансовой стабильности, включая подготовку более глубокой оценки состояния банковского сектора, а также продолжение содействия независимости НБУ.

Во время второго этапа программы будет сделан фокус на реформах, которые помогут максимально эффективно поддерживать послевоенное восстановление и реконструкцию, а также помогут Украине имплементировать необходимые меры по пути евроинтеграции. Долгосрочный рост экономики также является одним из приоритетов второго этапа программы EFF.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+30
Doober
Doober
3 апреля 2023, 19:47
#
Гривна еще больше укрепится. Хорошо
+
0
w33
w33
3 апреля 2023, 20:15
#
Так, повертаємось до курсу 28 і нижче
+
+15
SZlats
SZlats
3 апреля 2023, 21:23
#
Не будет укрепления гривны пока идет залив денег и подготовка к наступлению да и не выгодно это в данный момент власти
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
3 апреля 2023, 20:36
#
Коломойский просто обязан выгнать всех мажоров из своего буковеля и бесплатно разместить всех раненных захысныкив на курорте. https://24tv.ua/ru/skandal-s-voennym-v-bukovele-kak-otreagirovali-ukraincy-24-kanal_n2287446/amp
+
+15
bonv
bonv
3 апреля 2023, 21:48
#
Валюти більше ніж гривні:))
+
0
Strangers
Strangers
3 апреля 2023, 22:08
#
Как говорили раньтшэ фунтики
Загон алений идет медлинна и асторожно
Проснешься утром, а трава выше колена
+
0
Qwertroma
Qwertroma
3 апреля 2023, 22:14
#
Невже тут немає реальних фінансистів … які б могли твердо сказати що цих копійок не достатьо для фінансування цілої КРАЇНИ ???
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