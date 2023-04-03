Международный валютный фонд опубликовал на своем сайте условия новой кредитной программы для Украины. Они содержат 19 структурных маяков, которые Украина обязалась выполнить в ближайшие 15 месяцев, пишет Лига.
Новые структурные маяки МВФ: Что должна выполнить Украина
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Что должна выполнить Украина
Ближайший из них — это завершение пересмотра бюджета на 2023 год, который предусматривает увеличение государственных расходов на 537 млрд грн (конец апреля 2023 года).
До конца мая Украина должна выполнить еще четыре задания:
- представить законопроект о минимизации ad hoc изменений в бюджет;
- представить законопроект о восстановлении нормы по лимиту госгарантий с прозрачным обоснованием;
- подготовить план действий по устранению недостатков, выявленных в ходе опроса налогоплательщиков, для дорожной карты Стратегии национальных доходов;
- принять поправки в Бюджетный кодекс для повышения прозрачности и подотчетности аккумулируемых на спецсчетах Нацбанка пожертвований и консолидировать их в спецфонде госбюджета.
Следующий маяк — принятие законопроекта об отмене военных льгот для бизнеса (конец июня 2023).
До этого времени Национальный банк должен подготовить стратегию для перехода к более гибкому обменному курсу, упрощению валютного контроля и таргетированию инфляции в зависимости от условий.
Еще два маяка нужно выполнить до конца июля 2023:
- передать акции Оператора газотранспортной системы Украины от Магистральных газопроводов Украины в направлении Минэнерго;
- возобновить декларирование доходов государственными служащими.
Остальные маяки
- обновить и опубликовать Среднесрочную стратегию управления долгом (конец сентября 2023 г.);
- подготовить трехлетнюю Бюджетную декларацию (конец сентября 2023 г.);
- восстановить риск-ориентированный подход для политически значимых лиц (PEP) в соответствии со стандартами FATF (конец сентября 2023 года);
- укрепить управление и надзор за банками путем отделения от банковского надзора подразделения относительно связанных сторон, введение «экспертных жюри» (supervisory panels) как консультативного органа при наблюдательном совете и возобновление плановых проверок (конец сентября 2023);
- упростить систему декларирования благодаря связи с другими базами данных и реестрами (конец октября 2023);
- принять Национальную стратегию доходов (конец 2023 г.);
- пересмотреть процедуры управления государственными инвестициями с переходом на прозрачную конкурсную основу (конец 2023 г.);
- повысить институциональную автономность Специализированной антикоррупционной прокуратуры (конец 2023);
- разработать схему реабилитации банка в консультации с Фондом гарантирования вкладов и персоналом МВФ (конец марта 2024 г.);
- внедрить в НБУ методологию оценки надзорных рисков для информирования о приоритетах надзорного взаимодействия (конец июня 2024).
Напомним
Ранее Минфин писал, что Международный валютный фонд обновил прогноз экономики Украины на 2023−2027 годы. По оценке МВФ, несмотря на войну, Украине удалось сохранить общую макроэкономическую и финансовую стабильность благодаря грамотной политике и существенной внешней поддержке.
31 марта исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил четырехлетний пакет финансирования в размере $15,6 млрд для Украины.
Комментарии - 6
Бо наш політикум птиця горда — поки не пнеш, не полетить.
Та хто ж це пам’ятає. Це ж покоління з пам’яттю на 5 хвилин.