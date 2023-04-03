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3 апреля 2023, 10:47 Читати українською

Новые структурные маяки МВФ: Что должна выполнить Украина

Международный валютный фонд опубликовал на своем сайте условия новой кредитной программы для Украины. Они содержат 19 структурных маяков, которые Украина обязалась выполнить в ближайшие 15 месяцев, пишет Лига.

Международный валютный фонд опубликовал на своем сайте условия новой кредитной программы для Украины.

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Что должна выполнить Украина

Ближайший из них — это завершение пересмотра бюджета на 2023 год, который предусматривает увеличение государственных расходов на 537 млрд грн (конец апреля 2023 года).

До конца мая Украина должна выполнить еще четыре задания:

  • представить законопроект о минимизации ad hoc изменений в бюджет;
  • представить законопроект о восстановлении нормы по лимиту госгарантий с прозрачным обоснованием;
  • подготовить план действий по устранению недостатков, выявленных в ходе опроса налогоплательщиков, для дорожной карты Стратегии национальных доходов;
  • принять поправки в Бюджетный кодекс для повышения прозрачности и подотчетности аккумулируемых на спецсчетах Нацбанка пожертвований и консолидировать их в спецфонде госбюджета.

Следующий маяк — принятие законопроекта об отмене военных льгот для бизнеса (конец июня 2023).

До этого времени Национальный банк должен подготовить стратегию для перехода к более гибкому обменному курсу, упрощению валютного контроля и таргетированию инфляции в зависимости от условий.

Еще два маяка нужно выполнить до конца июля 2023:

  • передать акции Оператора газотранспортной системы Украины от Магистральных газопроводов Украины в направлении Минэнерго;
  • возобновить декларирование доходов государственными служащими.

Остальные маяки

  • обновить и опубликовать Среднесрочную стратегию управления долгом (конец сентября 2023 г.);
  • подготовить трехлетнюю Бюджетную декларацию (конец сентября 2023 г.);
  • восстановить риск-ориентированный подход для политически значимых лиц (PEP) в соответствии со стандартами FATF (конец сентября 2023 года);
  • укрепить управление и надзор за банками путем отделения от банковского надзора подразделения относительно связанных сторон, введение «экспертных жюри» (supervisory panels) как консультативного органа при наблюдательном совете и возобновление плановых проверок (конец сентября 2023);
  • упростить систему декларирования благодаря связи с другими базами данных и реестрами (конец октября 2023);
  • принять Национальную стратегию доходов (конец 2023 г.);
  • пересмотреть процедуры управления государственными инвестициями с переходом на прозрачную конкурсную основу (конец 2023 г.);
  • повысить институциональную автономность Специализированной антикоррупционной прокуратуры (конец 2023);
  • разработать схему реабилитации банка в консультации с Фондом гарантирования вкладов и персоналом МВФ (конец марта 2024 г.);
  • внедрить в НБУ методологию оценки надзорных рисков для информирования о приоритетах надзорного взаимодействия (конец июня 2024).

Напомним

Ранее Минфин писал, что Международный валютный фонд обновил прогноз экономики Украины на 2023−2027 годы. По оценке МВФ, несмотря на войну, Украине удалось сохранить общую макроэкономическую и финансовую стабильность благодаря грамотной политике и существенной внешней поддержке.

31 марта исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил четырехлетний пакет финансирования в размере $15,6 млрд для Украины.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
3 апреля 2023, 10:50
#
Просто не лезьте со своим этим самым https://www.rbc.ua/ukr/news/kerivnitstvo-raiffeisen-bank-obgruntuvalo-1680172575.html/amp
+
+15
neverice
neverice
3 апреля 2023, 11:39
#
Кредити МВФ варто брати хоча б заради того, що вони формують дуже корисний набір вимог та реформ. І це все підкріплене чіткими сроками і мотивацією у вигляді грошей.
Бо наш політикум птиця горда — поки не пнеш, не полетить.
+
+84
Rubi0
Rubi0
3 апреля 2023, 12:23
#
Так, а толку? еще не один меморандум не был выполнен полностью, а те положения что выполнены отменяются после получения 1 транша, отмена е-деклараций для чиновником красноречивый пример. Получается правительство берет первый транш, «осваивает» его успешно, отменяет декларации и под конец 5 летней каденции уезжает в Монако, а народу очередные 6 волн повышения коммуналки. И так каждый 5 лет
+
+15
KValera
KValera
3 апреля 2023, 13:50
#
Напомните, под чьим чутким руководством отменили е-декларирование?
+
0
neverice
neverice
3 апреля 2023, 13:58
#
Подивіться умови Stand-by траншу в 2019. Більшість реформ була виконана. А от від ринкових цін на газ, доречі, отбились.
Та хто ж це пам’ятає. Це ж покоління з пам’яттю на 5 хвилин.
+
+45
lohsuper
lohsuper
3 апреля 2023, 13:40
#
Самое главное сократить население до 10 тыс. человек программа будет перевыполнена зачем ей лишнее население в 26 лямов
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