Новые структурные маяки МВФ: Что должна выполнить Украина

Международный валютный фонд опубликовал на своем сайте условия новой кредитной программы для Украины. Они содержат 19 структурных маяков, которые Украина обязалась выполнить в ближайшие 15 месяцев, пишет Лига.

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Что должна выполнить Украина

Ближайший из них — это завершение пересмотра бюджета на 2023 год, который предусматривает увеличение государственных расходов на 537 млрд грн (конец апреля 2023 года).

До конца мая Украина должна выполнить еще четыре задания:

представить законопроект о минимизации ad hoc изменений в бюджет;

представить законопроект о восстановлении нормы по лимиту госгарантий с прозрачным обоснованием;

подготовить план действий по устранению недостатков, выявленных в ходе опроса налогоплательщиков, для дорожной карты Стратегии национальных доходов;

принять поправки в Бюджетный кодекс для повышения прозрачности и подотчетности аккумулируемых на спецсчетах Нацбанка пожертвований и консолидировать их в спецфонде госбюджета.

Следующий маяк — принятие законопроекта об отмене военных льгот для бизнеса (конец июня 2023).

До этого времени Национальный банк должен подготовить стратегию для перехода к более гибкому обменному курсу, упрощению валютного контроля и таргетированию инфляции в зависимости от условий.

Еще два маяка нужно выполнить до конца июля 2023:

передать акции Оператора газотранспортной системы Украины от Магистральных газопроводов Украины в направлении Минэнерго;

возобновить декларирование доходов государственными служащими.

Остальные маяки

обновить и опубликовать Среднесрочную стратегию управления долгом (конец сентября 2023 г.);

подготовить трехлетнюю Бюджетную декларацию (конец сентября 2023 г.);

восстановить риск-ориентированный подход для политически значимых лиц (PEP) в соответствии со стандартами FATF (конец сентября 2023 года);

укрепить управление и надзор за банками путем отделения от банковского надзора подразделения относительно связанных сторон, введение «экспертных жюри» (supervisory panels) как консультативного органа при наблюдательном совете и возобновление плановых проверок (конец сентября 2023);

упростить систему декларирования благодаря связи с другими базами данных и реестрами (конец октября 2023);

принять Национальную стратегию доходов (конец 2023 г.);

пересмотреть процедуры управления государственными инвестициями с переходом на прозрачную конкурсную основу (конец 2023 г.);

повысить институциональную автономность Специализированной антикоррупционной прокуратуры (конец 2023);

разработать схему реабилитации банка в консультации с Фондом гарантирования вкладов и персоналом МВФ (конец марта 2024 г.);

внедрить в НБУ методологию оценки надзорных рисков для информирования о приоритетах надзорного взаимодействия (конец июня 2024).

Напомним

Ранее Минфин писал, что Международный валютный фонд обновил прогноз экономики Украины на 2023−2027 годы. По оценке МВФ, несмотря на войну, Украине удалось сохранить общую макроэкономическую и финансовую стабильность благодаря грамотной политике и существенной внешней поддержке.

31 марта исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил четырехлетний пакет финансирования в размере $15,6 млрд для Украины.