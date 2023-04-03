FinAwards 2023: А-Банк был признан народным банком

Новый народный любимец

Титул «Народный банк» впервые за время существования премии сменил собственника. На этот раз он достался А-Банку, который после ожесточенной конкуренции на протяжении нескольких лет сумел получить победу. В конце прошлого года А-Банк возглавил Народный рейтинг «Минфина» по качеству обслуживания клиентов и уже несколько месяцев удерживает лидерство.

По словам руководителя направления «Операционный центр» А-Банка Антона Забутного, финучреждение уделяет огромное внимание обращениям клиентов, все полученные жалобы и замечания сотрудники банка подробно изучают и анализируют причины их возникновения.

«При получении жалобы мы в режиме online анализируем процесс на наличие проблемы. Основное правило — это масштабировать сигнал, то есть не рассматривать его на уровне одного клиента. По любой жалобе есть решение — изменение существующего процесса или построение нового. Благодарим каждого клиента за выбор и участие в развитии банка», — отметил представитель А-Банка.

Антон Забутный также сообщили, что в прошлом месяце сделали еще один шаг по пути к сближению с клиентом.

«В обновленной версии АBank24 мы запустили stories, где будем знакомить с нашими новинками и крутыми фишками. Что ждет наших клиентов впереди? — Мы будем постепенно раскрывать в наших stories, немного терпения», — заинтриговал руководитель направления «Операционный центр» А-Банка.

В шаге от победы

Второе место получил monobank. Пять лет подряд банк боролся за победу в номинации «Народный банк», но в этом году уступил первенство .

В тройку лидеров попал еще один необанк sportbank .

Как определяли победителя

Победитель в номинации «Народный банк» определяет уникальный рейтинг сайта Minfin.com.ua, построенный исключительно на базе отзывов посетителей о качестве их обслуживания в банках.

Чем банк внимательнее к проблемам клиентов и быстрее реагирует на их запросы, тем высшую он получает оценку и занимает высшее место в рейтинге.

Звание «Народного банка» — это не о финансовых показателях, это, прежде всего, качественный сервис, квалифицированная работа персонала и оперативное решение проблем клиентов.

О FinAwards

FinAwards — это ежегодная премия, отмечающая топ-менеджеров банков, микрофинансовых и страховых компаний за внедрение лучших продуктов, технологий и сервисов.

Второй раз церемония награждения проходит в экстремальных условиях военного времени. И то, как участникам банковского, финансового и страхового рынка удалось подстроиться под новую реальность и достойно удержать финансовый фронт, заслуживает уважения.

«Сегодняшняя премия особенная, ведь мы будем приветствовать тех, кто выстоял выдающийся период в истории Украины — год несокрушимости, год полномасштабной войны. Украинский финансовый сектор справился и смог поддержать финансовую жизнедеятельность, обеспечить банковские переводы, наличные обращения, страховые услуги и даже возобновить кредитование в условиях военного положения. Это точно было непросто, но это наше достижение, наш вклад в великую победу. Благодарю вас, участники рынка», — подчеркнула CEO Treeum Валерия Лунева.

Представители финансового сектора Украины получили заслуженные награды в 39 номинациям. Отбор претендентов на участие в номинациях FinAwards 2023 длился два месяца. Участников оценивало экспертное жюри, а также проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса.

Учредители премии — сайты «Минфин» и finance.ua. Организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий — компания BankOnline.