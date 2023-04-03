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3 апреля 2023, 19:30 Читати українською

Аналитики не исключили роста цен на нефть до $100

Аналитики скорректировали свои прогнозы после неожиданного решения стран ОПЕК+ сократить добычу нефти — теперь они не исключают, что ее цена поднимется до $100 за баррель, сообщил Bloomberg.

Аналитики скорректировали свои прогнозы после неожиданного решения стран ОПЕК+ сократить добычу нефти — теперь они не исключают, что ее цена поднимется до $100 за баррель, сообщил Bloomberg.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПрогнозы аналитиковGoldman Sachs теперь ожидает, что в декабре 2023 года Brent будет стоить $95 за баррель, в декабре 2024 года — $100 за баррель.
Фото: depositphotos.com

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Прогнозы аналитиков

Goldman Sachs теперь ожидает, что в декабре 2023 года Brent будет стоить $95 за баррель, в декабре 2024 года — $100 за баррель. Ранее аналитики прогнозировали рост цен к этим периодам до $90 и $95 соответственно.

Аналитики банка Даан Струйвен и Каллум Брюс отметили, что текущая ситуация отличается от предыдущего сокращения добычи ОПЕК+ в октябре 2022 года: сейчас динамика мирового спроса на нефть остается положительной на фоне экономического восстановления Китая и устойчивой маржи нефтепереработки.

«Неожиданное сокращение согласуется с новой доктриной ОПЕК+ действовать упреждающе, потому что они могут сделать это без значительной потери доли рынка», — указали аналитики.

Экспортеры из ОПЕК+ больше не опасаются серьезного ответа со стороны производителей сланцевой нефти в США на рост котировок, поэтому сокращение добычи ради укрепления цен уже не несет тех же рисков, что пять лет назад, согласен глава отдела исследований сырьевых товаров и деривативов в Bank of America Франсиско Бланш.

Он подчеркнул, что «любое неожиданное изменение условий предложения или спроса на 1 млн баррелей в день в течение года может повлиять на цены в диапазоне от $20 до $25 за баррель».

При этом BofA сохраняет свой прогноз по ценам нефти Brent на уровне выше $90 забаррель во второй половине года.

АналитикиCitigroup Эд Морс и Франческо Марточча отметили, что из-за решения ОПЕК+ вновь стать «центральными банкирами» по нефти «рынки могут ожидать скачка цен», учитывая чрезвычайно низкое управляемое денежное позиционирование, слабый открытый интерес и высокую волатильность.

Вероятность достижения уровня $100 за баррель до конца года «безусловно увеличилась после этих мер», отметил старший стратег ANZ по сырьевым товарам Дэниел Хайнс. Действия нефтедобывающих стран из ОПЕК+, по его словам, «посылают довольно сильный сигнал рынку о том, что они собираются поддерживать цены».

Саудовская Аравия выразила явную обеспокоенность агрессивной политикой Федеральной резервной системы США, макроэкономической неопределенностью и тем, что на рынке наблюдается чрезмерный медвежий уклон, добавили аналитики RBC Capital Markets.

«Большая рыночная власть ОПЕК+ и более высокие цены на нефть являются естественным следствием угасания роста добычи сланцевой нефти в США», — уверен аналитик Skandinaviska Enskilda Banken Бьярне Шилдро. Он считает, что цены на нефть Brent могут быстро вернуться к уровню в $100, учитывая растущий спрос в мире на авиакеросин.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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neverice
neverice
3 апреля 2023, 22:08
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От що значить, відсутність конкуренції та важелів впливу на картель. Захотіли — підняли ціни по всьому світу. Абсолютно без будь-якого приводу, просто схотілось більше грошей.
Тож світ від цих хапуг врятують тільки електромобілі. Подивимось, як вони будуть битись між собою за клієнтів на нафту, коли попит на неї впаде вдвічі. І вся світова економіка раптово перестане бути залежною від нафти (якої на паливо йде 70%).
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