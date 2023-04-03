Аналитики не исключили роста цен на нефть до $100

Аналитики скорректировали свои прогнозы после неожиданного решения стран ОПЕК+ сократить добычу нефти — теперь они не исключают, что ее цена поднимется до $100 за баррель, сообщил Bloomberg.

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Прогнозы аналитиков

Goldman Sachs теперь ожидает, что в декабре 2023 года Brent будет стоить $95 за баррель, в декабре 2024 года — $100 за баррель. Ранее аналитики прогнозировали рост цен к этим периодам до $90 и $95 соответственно.

Аналитики банка Даан Струйвен и Каллум Брюс отметили, что текущая ситуация отличается от предыдущего сокращения добычи ОПЕК+ в октябре 2022 года: сейчас динамика мирового спроса на нефть остается положительной на фоне экономического восстановления Китая и устойчивой маржи нефтепереработки.

«Неожиданное сокращение согласуется с новой доктриной ОПЕК+ действовать упреждающе, потому что они могут сделать это без значительной потери доли рынка», — указали аналитики.

Экспортеры из ОПЕК+ больше не опасаются серьезного ответа со стороны производителей сланцевой нефти в США на рост котировок, поэтому сокращение добычи ради укрепления цен уже не несет тех же рисков, что пять лет назад, согласен глава отдела исследований сырьевых товаров и деривативов в Bank of America Франсиско Бланш.

Он подчеркнул, что «любое неожиданное изменение условий предложения или спроса на 1 млн баррелей в день в течение года может повлиять на цены в диапазоне от $20 до $25 за баррель».

При этом BofA сохраняет свой прогноз по ценам нефти Brent на уровне выше $90 забаррель во второй половине года.

АналитикиCitigroup Эд Морс и Франческо Марточча отметили, что из-за решения ОПЕК+ вновь стать «центральными банкирами» по нефти «рынки могут ожидать скачка цен», учитывая чрезвычайно низкое управляемое денежное позиционирование, слабый открытый интерес и высокую волатильность.

Вероятность достижения уровня $100 за баррель до конца года «безусловно увеличилась после этих мер», отметил старший стратег ANZ по сырьевым товарам Дэниел Хайнс. Действия нефтедобывающих стран из ОПЕК+, по его словам, «посылают довольно сильный сигнал рынку о том, что они собираются поддерживать цены».

Саудовская Аравия выразила явную обеспокоенность агрессивной политикой Федеральной резервной системы США, макроэкономической неопределенностью и тем, что на рынке наблюдается чрезмерный медвежий уклон, добавили аналитики RBC Capital Markets.

«Большая рыночная власть ОПЕК+ и более высокие цены на нефть являются естественным следствием угасания роста добычи сланцевой нефти в США», — уверен аналитик Skandinaviska Enskilda Banken Бьярне Шилдро. Он считает, что цены на нефть Brent могут быстро вернуться к уровню в $100, учитывая растущий спрос в мире на авиакеросин.