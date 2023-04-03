Цены на нефть выросли после объявлений стран ОПЕК+ о сокращении добычи

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Нефть марки Brent поднялась выше $85 за баррель впервые с 7 марта. Последние анонсированные сокращения добычи могут поднять цены на нефть на $10 за баррель, заявил в воскресенье, 2 апреля глава инвестиционной компании Pickering Energy Partners. Goldman Sachs Group повысила свои прогнозы цен на Brent после объявления о сокращениях — до $95 долларов за баррель к концу 2023 года и до $100 на 2024 год.

ОПЕК + обладает очень значительной ценовой властью по сравнению с прошлым, и сегодняшнее неожиданное сокращение соответствует их новой доктрине упреждающих действий", — цитирует Bloomberg записку аналитиков, в том числе Джеффри Карри.

Решение ОПЕК+

Страны ОПЕК+ в воскресенье, 2 апреля, анонсировали сокращение производства нефти в мае примерно на 1,16 млн баррелей в сутки. Белый дом заявил, что решение ОПЕК + было опрометчивым, добавив, что США будут работать с производителями и потребителями, уделяя особое внимание ценам на бензин для американцев.

Нефть вступает в апрель после того, как продемонстрировала худшее падение в первом квартале с 2020 года, пишет Bloomberg. «Саудовская Аравия и ее партнеры по ОПЕК будут стремиться сократить дальнейшие распродажи», — отмечают аналитики RBC Capital Markets LLC, включая Хелиму Крофт.

Новости о сокращениях омрачили облегчение для рынка от соглашения между полуавтономным иракским Курдистаном и федеральным правительством о возобновлении экспорта нефти через Турцию на этой неделе. Прекращение поставок помогло WTI вырасти более чем на 9% на минувшей неделе.

Сокращение добычи

Россия до конца 2023 года продлила добровольное сокращение добычи нефти на 500 000 баррелей в сутки от среднего уровня добычи февраля, сообщил 2 апреля вице-премьер Александр Новак, его слова приводятся на сайте правительства.

Кроме того, аналогичным образом производство нефти добровольно снизит Саудовская Аравия — на 500 000 баррелей в сутки начиная с мая и до конца 2023 года, сообщило Саудовское информационное агентство со ссылкой на министерство энергетики королевства.

Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Ирак, Оман и Алжир тоже по собственному желанию сократят добычу до конца 2023 года, написал Reuters. О добровольном снижении добычи заявило также Минэнерго Казахстана.