«Погоня за наличными»: Фонды денежного рынка зафиксировали максимальный приток с пандемии

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости Максимальный приток Они вкладываются в фонды денежного рынка, поскольку обеспокоены массовыми проблемами американских банков, а также стремятся получить более высокие процентные ставки в американских фондах денежного рынка.

В первом квартале инвесторы вложили $508 млрд в такие фонды, что стало крупнейшим квартальным притоком с первых дней COVID-19 три года назад, сообщил Bank of America со ссылкой на данные EPFR Global. Только за последние две недели в фонды денежного рынка поступило более $100 млрд средств инвесторов. Читайте: Инвесторы забирают из банков наличные рекордными со времен пандемии темпами — Bank of America

«Погоня за наличными продолжается», — сообщили в банке. По их данным, на этой неделе к данному классу активов добавилось $60,1 млрд. Активы денежного рынка США достигли рекордных $5,2 трлн, из которых более $300 млрд были добавлены за три недели до 29 марта. В фондах акций продолжился отток средств. Причина оттока депозитов

Отток депозитов вкладчиков, который привел к краху Silicon Valley Bank и двух других банков, а также поглощение Credit Suisse швейцарским UBS в начале этого месяца усилили опасения по поводу состояния банковской системы и увеличили неприятие риска и спрос инвесторов на ликвидные активы, пишет издание. Процентные ставки в фондах денежного рынка находятся на 16-летнем максимуме, что способствовало перетоку средств в фонды денежного рынка из традиционных депозитов.

В Bank of America считают, что фонды денежного рынка являются «привлекательной альтернативой» акциям, пока экономические перспективы не стабилизируются. В банке также отметили, что среди акций инвесторы в последнюю неделю предпочитали сектор технологий. Такая тенденция отмечается шестую неделю подряд, что стало самым длинным периодом в этом секторе почти за год.