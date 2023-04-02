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2 апреля 2023, 10:22 Читати українською

«Погоня за наличными»: Фонды денежного рынка зафиксировали максимальный приток с пандемии

Инвесторы накапливают денежные средства самыми быстрыми темпами с начала пандемии, пишет Bloomberg.

Инвесторы накапливают денежные средства самыми быстрыми темпами с начала пандемии, пишет Bloomberg.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиМаксимальный притокОни вкладываются в фонды денежного рынка, поскольку обеспокоены массовыми проблемами американских банков, а также стремятся получить более высокие процентные ставки в американских фондах денежного рынка.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Максимальный приток

Они вкладываются в фонды денежного рынка, поскольку обеспокоены массовыми проблемами американских банков, а также стремятся получить более высокие процентные ставки в американских фондах денежного рынка.

В первом квартале инвесторы вложили $508 млрд в такие фонды, что стало крупнейшим квартальным притоком с первых дней COVID-19 три года назад, сообщил Bank of America со ссылкой на данные EPFR Global.

Только за последние две недели в фонды денежного рынка поступило более $100 млрд средств инвесторов.

«Погоня за наличными продолжается», — сообщили в банке. По их данным, на этой неделе к данному классу активов добавилось $60,1 млрд. Активы денежного рынка США достигли рекордных $5,2 трлн, из которых более $300 млрд были добавлены за три недели до 29 марта. В фондах акций продолжился отток средств.

Причина оттока депозитов

Отток депозитов вкладчиков, который привел к краху Silicon Valley Bank и двух других банков, а также поглощение Credit Suisse швейцарским UBS в начале этого месяца усилили опасения по поводу состояния банковской системы и увеличили неприятие риска и спрос инвесторов на ликвидные активы, пишет издание.

Процентные ставки в фондах денежного рынка находятся на 16-летнем максимуме, что способствовало перетоку средств в фонды денежного рынка из традиционных депозитов.

В Bank of America считают, что фонды денежного рынка являются «привлекательной альтернативой» акциям, пока экономические перспективы не стабилизируются. В банке также отметили, что среди акций инвесторы в последнюю неделю предпочитали сектор технологий.

Такая тенденция отмечается шестую неделю подряд, что стало самым длинным периодом в этом секторе почти за год.

Инвесторы ожидают, что цикл повышения ставок ФРС близится к завершению, что станет позитивным для технологического сектора. Интерес к технологическому сектору способствовал росту индекса NASDAQ 100 более чем на 2% за неделю. В среду, 29 марта, индекс смог подняться на 20% выше минимума закрытия 28 декабря, что может означать начало «бычьего» рынка.

В банке также отметили, что клиенты вывели около $600 млн из акций финансового сектора, это стало самым большим оттоком за десять недель.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
2 апреля 2023, 11:01
#
Значить скоро ефект доміно в банкопаді.
«Граждане! Храните деньги в сберегательных кассах»:)
+
0
Kaleso
Kaleso
2 апреля 2023, 12:14
#
А що буде з курсами налічним долара євро?
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