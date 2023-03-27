Инвесторы забирают из банков наличные рекордными со времен пандемии темпами — Bank of America

Стратеги Bank of America отметили самый большой с начала пандемии ажиотаж среди инвесторов, которые забирают наличные из банков на фоне роста опасений по поводу замедления экономического роста и даже возможного падения фондовых и кредитных рынков в ближайшие месяцы, пишет Bloomberg.

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Что говорят стратеги

Группа стратегов банка под руководством Майкла Хартнетта отмечает «жадность кредитного и фондового рынка до снижения ставки» без опасений перед рецессией. Поэтому спреды инвестиционного уровня и акции в течение следующих 3−6 месяцев ждет резкое падение.

В последние дни рынок жил в напряжении на фоне краха нескольких американских банков и швейцарского Credit Suisse, купленный в итоге его конкурентом UBS при посредничестве правительства. На политику центральных банков это никак не повлияло, даже наоборот: Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк и Банк Англии настаивали на повышении ставок, чтобы укротить инфляцию даже несмотря на кризис банковской системы.

По данным EPFR Global, приток глобальных денежных средств составил почти $143 млрд, что является крупнейшим показателем с марта 2020 года, а за последние 4 недели он составил более $300 млрд. Активы фондов денежного рынка выросли до более чем $5,1 трлн. Предыдущие подобные всплески совпали со значительным снижением процентной ставки ФРС в 2008 и 2020 годах.

Так как впереди резкое снижение ставки ФРС в течение следующих 12 месяцев, но после того, как фонды заработной платы истощатся, стратег посоветовал инвесторам продавать акции после последнего повышения ставки из-за негативного влияния роста безработицы.