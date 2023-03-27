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27 марта 2023, 9:01 Читати українською

Инвесторы забирают из банков наличные рекордными со времен пандемии темпами — Bank of America

Стратеги Bank of America отметили самый большой с начала пандемии ажиотаж среди инвесторов, которые забирают наличные из банков на фоне роста опасений по поводу замедления экономического роста и даже возможного падения фондовых и кредитных рынков в ближайшие месяцы, пишет Bloomberg.

Стратеги Bank of America отметили самый большой с начала пандемии ажиотаж среди инвесторов, которые забирают наличные из банков на фоне роста опасений по поводу замедления экономического роста и даже возможного падения фондовых и кредитных рынков в ближайшие месяцы, пишет Bloomberg.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто говорят стратегиГруппа стратегов банка под руководством Майкла Хартнетта отмечает «жадность кредитного и фондового рынка до снижения ставки» без опасений перед рецессией.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что говорят стратеги

Группа стратегов банка под руководством Майкла Хартнетта отмечает «жадность кредитного и фондового рынка до снижения ставки» без опасений перед рецессией. Поэтому спреды инвестиционного уровня и акции в течение следующих 3−6 месяцев ждет резкое падение.

В последние дни рынок жил в напряжении на фоне краха нескольких американских банков и швейцарского Credit Suisse, купленный в итоге его конкурентом UBS при посредничестве правительства. На политику центральных банков это никак не повлияло, даже наоборот: Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк и Банк Англии настаивали на повышении ставок, чтобы укротить инфляцию даже несмотря на кризис банковской системы.

По данным EPFR Global, приток глобальных денежных средств составил почти $143 млрд, что является крупнейшим показателем с марта 2020 года, а за последние 4 недели он составил более $300 млрд. Активы фондов денежного рынка выросли до более чем $5,1 трлн. Предыдущие подобные всплески совпали со значительным снижением процентной ставки ФРС в 2008 и 2020 годах.

Так как впереди резкое снижение ставки ФРС в течение следующих 12 месяцев, но после того, как фонды заработной платы истощатся, стратег посоветовал инвесторам продавать акции после последнего повышения ставки из-за негативного влияния роста безработицы.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
27 марта 2023, 9:23
#
Отложений кризис…Рано или поздно даст о себе знать. Ковидушка, война, а затем рецессия… Берегите деньги в Сберегательной кассе если конечно они у вас останутся… Кризис доверия…
+
0
bonv
bonv
27 марта 2023, 9:33
#
Нал рулить!:))
+
+53
gorobezus
gorobezus
27 марта 2023, 9:53
#
В саму природу капитализма кризис заложен как половодье на реке, которое смывает все неэффективное, ненужное и непотребное. Попытки бороться с кризисом подобны строительству дамб на реке — с одной стороны получаем регулируемый сток, воду для полива, с другой — река постепенно превращается в болото и со временем весь эффект сходит на нет. Причем чем больше этим занимаешься — тем больше отложенный звиздец.
Причем самым главным признаком грядущего выступает то что ставка по депозитам как в ведущих экономиках, так и у нас ниже ставки центробанка. Т. е. по факту в банковской системе наблюдается избыток ликвидности — деньги есть, а кредитовать — некого. Точнее те кому кредиты нужны — неплатежеспособны, а те кто платежеспособны лучше бабки возьмут на фондовом рынке или рынке облигаций (а зачем делиться баблом с посредником — банком). Это то что на западе.
У нас проблема другого рода - ввиду длящейся уже год войны вообще все непонятно.
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