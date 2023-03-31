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31 марта 2023, 20:37 Читати українською

МВФ одобрил программу на $15,6 миллиарда для Украины (обновлено)

Исполнительный совет Международного валютного фонда в пятницу, 31 марта, одобрил четырехлетний пакет финансирования в размере $15,6 млрд для Украины, чтобы помочь стране удовлетворить срочные потребности в финансировании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свой источник.

Исполнительный совет Международного валютного фонда в пятницу, 31 марта, одобрил четырехлетний пакет финансирования в размере $15,6 млрд для Украины, чтобы помочь стране удовлетворить срочные потребности в финансировании.
Фото: 24tv.ua

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Отмечается, что этот кредит является наибольшим для Украины с момента полномасштабного вторжения России и первым крупным пакетом, одобренным МВФ для находящейся в активном конфликте страны.

Решение формализует соглашение на уровне персонала МВФ, достигнутое с Украиной 21 марта, учитывающее путь Украины к вступлению в Европейский Союз после войны.

Ожидается, что соглашение поможет разблокировать масштабное финансирование Украины со стороны международных доноров и партнеров, включая Всемирный банк и другие кредиторы.

Обновлено

Министерство финансов Украины подтвердило это.

Ожидается, что первый транш от Фонда Украина может получить уже в ближайшее время. А его объем будет составлять около $2,7 млрд. прямого бюджетного финансирования.

Два этапа программы

На первом этапе, запланированном на 2023−24 годы, внимание будет сосредоточено на внедрении надежного бюджета на 2023 год и увеличении мобилизации доходов, в том числе избегая мер, которые могут уменьшить налоговые поступления.

Первый этап также предполагает снижение инфляции и удержание обменного курса, в том числе посредством поддержки соответствующих валютных резервов. Кроме того, ожидаются меры по содействию долгосрочной финансовой стабильности, включая подготовку более глубокой оценки состояния банковского сектора, а также продолжение содействия независимости НБУ.

В то же время, правительство Украины обязуется поддерживать и продолжать реформы по укреплению системы управления и борьбы с коррупцией, в том числе путем внесения изменений в законодательство.

Во время второго этапа программы будет сделан фокус на реформах, которые помогут максимально эффективно поддерживать послевоенное восстановление и реконструкцию, а также помогут Украине имплементировать необходимые меры по пути евроинтеграции. Долгосрочный рост экономики также является одним из приоритетов второго этапа программы EFF.

Планируется, что во время второго этапа Украина вернется к довоенным рамкам политики, в частности, к гибкому обменному курсу и таргетированию инфляции.

В то же время, будет сосредоточено внимание на внедрении существенных структурных реформ в фискальной политике для стабилизации среднесрочных поступлений путем внедрения стратегии национальных доходов, а также начала управления государственными финансами и внедрения реформ управления государственными инвестициями, которые помогут в процессе послевоенной реконструкции.

«Для поддержки послевоенных реформ необходимо улучшить конкуренцию в энергетическом секторе, одновременно уменьшая квазифискальные обязательства», — отметили в Минфине.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что 21 марта Украина и Международный валютный фонд достигли соглашения на уровне персонала относительно новой программы на сумму $15,6 млрд сроком в 4 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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