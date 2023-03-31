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31 марта 2023, 19:08 Читати українською

Google в прошлом году увеличила финансирование украинских IT-стартапов

Корпорация Google в рамках фонда поддержки стартапов в Украине в 2022 году вдвое увеличила финансирование украинских компаний, выделив $10 млн. Об этом заявил глава Google for Startups, CEE Михал Крамарз на конференции Tech Emerging Europe Advocates Mee в Варшаве, сообщает Интерфакс-Украина.

Корпорация Google в рамках фонда поддержки стартапов в Украине в 2022 году вдвое увеличила финансирование украинских компаний, выделив $10 млн.
Фото: pixabay.com

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«Украинские стартапы, поддержавшие фонд, в течение 2022 года получили $10 млн финансирования во время войны и дополнительно смогли нанять 216 сотрудников. Но, что также очень важно: они смогли нарастить выручку на 200% год к году, что означает, что даже в сложное время, во время войны, в ситуации, требующей устойчивости, они смогли добиться невероятных результатов», — сказал он.

Крамарз напомнил, что в марте прошлого года Google объявила о создании фонда поддержки стартапов в Украине в $5 млн. В его рамках планировалось выделить гранты до $100 тыс. без участия в капитале компаний. Отобранные стартапы могли рассчитывать на наставничество от корпорации, поддержку продуктов и кредиты Cloud.

«Мы получили 1,7 тыс. заявок от стартапов из Украины, из них было отобрано 300. Из этого числа, в свою очередь, изначально планировали отобрать 50, однако стартапы были настолько хорошими, что мы сказали: давайте хотя бы попытаемся поддержать больше», — сказал он.

Крамарз не назвал точного количества отобранных компаний, однако отметил, что их не могло быть 100 или 200, поскольку в таком случае программа финансовой поддержки для каждой компании была бы очень низкой.

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Представитель корпорации также сообщил о запуске обучающей программы онлайн от Google для лиц, потерявших из-за войны работу, но оставшихся в Украине и готовых работать. Через три недели через программу прошли 32 тыс. человек и от 10% из них были получены положительные отзывы.

Google также поддерживает женщин своим Founders Fund with women's, целью которого является сравнение шансов для всех.

Кроме того, 60 основателей стартапов из Украины и Белоруссии принимают на своей базе Startups Campus Google в Варшаве.

Kramarz выразил надежду, что после войны экосистемы Польши, Украины и Британии будут работать еще больше, чем сейчас.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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shabash
shabash
31 марта 2023, 22:00
#
Украинские стартапы, поддержавшие фонд, в течение 2022 года получили $10 млн финансирования во время войны и дополнительно смогли нанять 216 сотрудников

Если эти $10 млн разделить на 216, учесть доп. расходы на рекрутинг, то как раз и получится, что финансирование от Гугла позволило трудоустроить в 2022-м году целых 216 человек. Мне кажется, что тот же Райф в РФ за то же время трудоустроил больше.

Но, да, о чем-то писать надо. ¯\_(ツ)_/¯
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