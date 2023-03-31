В прошлом году рынок покинули 422 небанковских финучреждения — НБУ

За 2022 год количество небанковских финансовых учреждений Украины сократилось на 422 единицы, преимущественно из-за выхода из рынка финансовых компаний и кредитных союзов. Об этом говорится в ежеквартальном Обзоре небанковского финансового сектора НБУ .

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По данным регулятора, объем активов в четвертом квартале вырос только у финансовых компаний, в целом в 2022 году — у страховщиков и финансовых компаний (около 10%).

Доля небанковских финучреждений в общих активах финансового сектора, надзор за которыми осуществляет НБУ, в течение года постепенно сокращалась до 11,97% по состоянию на 31 декабря.

Страховые компании

Объем активов страховщиков жизни за четвертый квартал 2022 увеличился на 3%, за весь год — на 18%. Активы рисковых страховщиков за квартал несколько снизились, однако за год выросли на 6%.

Объемы валовых премий страхования жизни увеличились за квартал на 9%, рискового страхования — уменьшились на 8%. За год объемы премий по страхованию жизни снизились на 17%, рискового страхования — на 21%.

Объем страховых выплат за квартал почти не изменился. За год выплаты страхования жизни выросли на 7%, рискового страхования — уменьшились на треть.

Читайте также: НБУ определил критерии для финучреждений для бронирования сотрудников во время мобилизации

Кредитные союзы

В четвертом квартале 2022 года сокращение количества кредитных союзов и их активов ускорилось. К концу года объемы активов составляли почти половину от объемов 2021 года. Кредитный портфель снизился за квартал на 14%. Доля просроченных более чем на 90 дней займов достигла 28% — уровня кризисного 2020 года.

Реализация кредитного риска увеличила сформированные кредитными союзами в четвертом квартале резервы и привела к убыточности по итогам квартала и года в целом. Сокращение операционного дохода при высоких административных расходах также оказало негативное влияние на финансовый результат.

Продолжалось сокращение дополнительных паевых взносов и депозитов из-за возврата средств вкладчикам и выхода из рынка кредитных союзов.

Количество нарушителей норматива достаточности капитала за четвертый квартал возросло в пять раз — до 10 кредитных союзов по состоянию на 1 января 2023 года.

Читайте также: Кадровые изменения в НБУ: Руководителем Офиса Правления стала Оксана Ковалева

Финансовые компании и ломбарды

Объем активов финансовых компаний в четвертом квартале возрос, несмотря на выход с рынка большого количества учреждений. Объемы операций по основным финансовым услугам повысились.

В частности, объем кредитов населению за квартал вырос на 42%, предприятиям — на треть, услуг лизинга — в 2,6 раза по сравнению с третьим кварталом.

По результатам 2022 года финансовые компании в целом были прибыльными.

Ломбардная деятельность на протяжении 2022 практически не развивалась. Годовой объем кредитования снизился на 36%. В целом за год ломбарды были убыточными, несмотря на рост дохода во второй половине года.

Обзор небанковского финансового сектора — это ежеквартальный информационный продукт, публикацию которого Национальный банк Украины начал в октябре 2020 года.