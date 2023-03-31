ЦБ ОАЭ аннулировал банковскую лицензию российского МТС-банка из-за санкций США

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов аннулировал попавшую под санкции США банковскую лицензию российского МТС-банка. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка ОАЭ.

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«Решение принято после рассмотрения имеющихся вариантов нового статуса МТС-банка, а также с учетом санкционных рисков, связанных с банком после предоставления ему этого статуса», — подчеркнул регулятор.

Центробанк ОАЭ дал российскому банку шесть месяцев на сворачивание деятельности его «дочки» в стране.

В настоящее время филиалу запрещено открывать новые счета и проводить транзакции, кроме погашения ранее принятых обязательств. Только для этого ему будет позволено использовать платежные системы Центробанка ОАЭ.

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Напомним

Российский МТС-банк получил банковскую лицензию в ОАЭ в 2022 году. Его головной офис находится в Абу-Даби. По данным Financial Times, банк стал первым за несколько лет иностранным банком, получившим лицензию в ОАЭ.

В феврале 2023 года США внесли российский МТС-банк в санкционный список. Ограничения предусматривают блокировку всех активов, находящихся в США, остановку операций в долларах, а также риски введения вторичных санкций в отношении компаний-партнеров.

Под такими же санкциями находятся другие российские банки, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и другие финучреждения.