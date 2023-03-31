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31 марта 2023, 13:03 Читати українською

Суд арестовал недвижимость Мегабанка на 360 миллионов, которой завладели связанные с россиянами компании

По ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора наложен арест на недвижимость обанкротившегося харьковского банка, которым завладели подсанкционные компании, аффилированные с гражданами РФ. Стоимость арестованной недвижимости составляет более 360 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора наложен арест на недвижимость обанкротившегося харьковского банка, которым завладели подсанкционные компании, аффилированные с гражданами РФ.
Фото: pixabay.com

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По данным следствия, имущество банка было незаконно выведено из управления Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

«Во время военных действий на Харьковщине граждане попытались переоформить и перерегистрировать право собственности банка на недвижимость. При этом новыми хозяевами стали иностранные компании, фактическими бенефициарными владельцами которых являются граждане государства-агрессора. Эти компании-нерезиденты находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины «, — говорится в сообщении.

Следует отметить, что название банка не разглашается, но судя по фото, которое обнародовало Государственное бюро расследований, речь идет о Мегабанке.

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Незаконную сделку обнаружили в рамках досудебного расследования нецелевого использования и завладения средствами, выделенными иностранными партнерами этому коммерческому банку под гарантии правительства.

Арестованное имущество будет возвращено Фонду гарантирования. Решается вопрос о привлечении виновных к ответственности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Сергій Т
Сергій Т
31 марта 2023, 13:10
#
Чудово. Ще одним зрадником стане менше.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 марта 2023, 16:07
#
Бывший владелец Мегабанка — Субботин,
продолжает и дальше возглавлять госпредприятие «Турбоатом».
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