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30 марта 2023, 12:35 Читати українською

Гетманцев рассказал, когда НДС на горючее вернется на уровень 20%

Налог на добавленную стоимость (НДС) для горючего вернется на прежний уровень — с 7% до 20% с 1 июля 2023 года. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в интервью РБК-Украина.

Налог на добавленную стоимость (НДС) для горючего вернется на прежний уровень — с 7% до 20% с 1 июля 2023 года.
Фото: pixabay.com

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Он отметил, что снижение НДС на топливо после начала полномасштабной войны было ошибочным решением.

«Я считаю, что понижение этих ставок было огромной ошибкой. Это никак не отразилось на цене горючего. Это только повлияло на заработок трейдеров», — сказал Гетманцев.

Читайте также: Что будет с ценами на топливо: прогноз Нацбанка

Он также отметил, что отмена акциза и уменьшение ставки НДС до 7% на топливо не привело к выходу рынка к прозрачной работе.

«Нелегальные бочки выросли, как грибы после дождя», — сказал Гетманцев.

Напомним

Ранее Минфин писал о том, что Гетманцев признал свои промахи при создании БЭБ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+27
Три літри
Три літри
30 марта 2023, 13:07
#
к выходу рынка в белое.

Редакція продовжує економити на редакторах, а також не привчає авторів вичитувати те що вони пишуть. Нічого нового, гортаємо далі.
+
+27
Три літри
Три літри
30 марта 2023, 13:09
#
До слова нагадую редакції про порушення закону о мовах: сайти примусово перемикає користувачів на москальску версію при підписці на новини і переході по лінку з підписки.
+
0
zevs1
zevs1
30 марта 2023, 13:47
#
Три литра.
Вы всё время чем-то недовольны напоминаете Фарион.
+
0
Три літри
Три літри
30 марта 2023, 14:12
#
За словами недолугих я весь час задоволений роботою Монобанку, Приватбанку, Ощадбанку, «підставьназвугівнобанку»банком. Дивно як це ти розгледів що я можу бути чимось незадоволений: ти один — а тих недолугих багато.
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