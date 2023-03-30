Гетманцев рассказал, когда НДС на горючее вернется на уровень 20%

Налог на добавленную стоимость (НДС) для горючего вернется на прежний уровень — с 7% до 20% с 1 июля 2023 года. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в интервью РБК-Украина.

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Он отметил, что снижение НДС на топливо после начала полномасштабной войны было ошибочным решением.

«Я считаю, что понижение этих ставок было огромной ошибкой. Это никак не отразилось на цене горючего. Это только повлияло на заработок трейдеров», — сказал Гетманцев.

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Он также отметил, что отмена акциза и уменьшение ставки НДС до 7% на топливо не привело к выходу рынка к прозрачной работе.

«Нелегальные бочки выросли, как грибы после дождя», — сказал Гетманцев.

Напомним

Ранее Минфин писал о том, что Гетманцев признал свои промахи при создании БЭБ.