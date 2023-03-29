К программе «Бонус к депозиту» присоединился новый участник — Sportbank.
В программе «Бонус к депозиту» новый участник — Sportbank
Sportbank является участником «Народного рейтинга банков» от «Минфина» и занимает в нем третье место. Кроме того, банк участвует в эксклюзивной акции для читателей «Минфина» «Весенняя подзарядка депозитов».
Банк предлагает одни из самых высоких депозитных ставок на рынке.
Условия оформления депозитного вклада в гривне в Sportbank:
- Минимальная сумма вклада — 50 тыс. грн.
- Ставки без учета бонуса от «Минфина» составляют 16% на 3 мес, 17% — на 6 мес, 17,5% — на 9 мес и 18% — на 12 мес.
За оформление гривневого вклада в Sportbank вы получите от 0,5% до 1,2% бонуса от «Минфина» в зависимости от срока размещения депозита. Бонус добавляется к процентной ставке депозита.
Как получить бонус от «Минфина»
- Чтобы получить бонус, перед открытием депозита в Sportbank заполните заявку на сайте «Минфина» для участия в акции.
- После этого обязательно разместите депозит «BOOOSTER» через приложение sportbank.
- В конце — подтвердите размещение вклада по ссылке на нашем сайте.
Выплата бонуса от «Минфина» производится в течение 32 дней после подтверждения депозита.
Какие депозиты принимают участие в акции
Все срочные вклады сроком на 3, 6, 9 и 12 мес.
Минимальная сумма вкладов должна составлять:
- на 3 мес — от 90 тыс. грн.
- на 6 и 9 мес — от 60 тыс. грн.
- на 12 мес — от 50 тыс. грн.
Депозит должен быть оформлен онлайн.
Оформите срочный депозит от Sportbank и получите бонус от «Минфина»
Какие депозиты не участвуют в акции
- Меньше 50 тыс. грн.
- При предоставлении ложных данных.
- Клиенты, которые имеют действительные вклады или имеют вклады в течение 14 дней до подачи заявки в банк.
Источник: Минфин
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