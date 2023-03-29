В программе «Бонус к депозиту» новый участник — Sportbank

К программе «Бонус к депозиту» присоединился новый участник — Sportbank.

Sportbank является участником «Народного рейтинга банков» от «Минфина» и занимает в нем третье место. Кроме того, банк участвует в эксклюзивной акции для читателей «Минфина» «Весенняя подзарядка депозитов».

Банк предлагает одни из самых высоких депозитных ставок на рынке.

Условия оформления депозитного вклада в гривне в Sportbank:

Минимальная сумма вклада — 50 тыс. грн.

Ставки без учета бонуса от «Минфина» составляют 16% на 3 мес, 17% — на 6 мес, 17,5% — на 9 мес и 18% — на 12 мес.

За оформление гривневого вклада в Sportbank вы получите от 0,5% до 1,2% бонуса от «Минфина» в зависимости от срока размещения депозита. Бонус добавляется к процентной ставке депозита.

Как получить бонус от «Минфина»

Чтобы получить бонус, перед открытием депозита в Sportbank заполните заявку на сайте «Минфина» для участия в акции.

После этого обязательно разместите депозит «BOOOSTER» через приложение sportbank.

В конце — подтвердите размещение вклада по ссылке на нашем сайте.

Выплата бонуса от «Минфина» производится в течение 32 дней после подтверждения депозита.

Какие депозиты принимают участие в акции

Все срочные вклады сроком на 3, 6, 9 и 12 мес.

Минимальная сумма вкладов должна составлять:

на 3 мес — от 90 тыс. грн.

на 6 и 9 мес — от 60 тыс. грн.

на 12 мес — от 50 тыс. грн.

Депозит должен быть оформлен онлайн.

Какие депозиты не участвуют в акции