В ближайшие шесть месяцев в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины будет достаточно электроэнергии для покрытия спроса на потребителей. Об этом заявил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
Дефицита электроэнергии в Украине в ближайшие полгода не ожидается
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Дефицит отменяется
«Украинская энергосистема является частью европейской, а значит, у нас будет возможность импортировать электроэнергию, если нам не хватит своей, — и это очень важный фактор энергетической безопасности страны. Поэтому в весенние и летние месяцы, думаю, у нас будет сбалансированная ситуация в энергосистеме», — отметил он.
В то же время глава Укрэнерго подчеркнул, что энергетикам следует хорошо подготовиться к следующей зиме.
«Необходимо возобновить, прежде всего, работу тех энергоблоков на тепловых и гидроэлектростанциях, которые были повреждены, и максимально мобилизовать все ресурсы энергосистемы, чтобы достойно пройти зиму, без отключений и без ущерба для граждан и нашей экономики», — сказал Кудрицкий.
По информации Укрэнерго, в настоящее время в ОЭС Украины работают все виды электростанций. Производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Также происходит незначительный импорт электроэнергии.
Комментарии - 3
Пора вже експорт починати, бо кожен сонячний день буде значний надлишок електроенергії, а дівати її нікуди.