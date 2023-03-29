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29 марта 2023, 11:22 Читати українською

Дефицита электроэнергии в Украине в ближайшие полгода не ожидается

В ближайшие шесть месяцев в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины будет достаточно электроэнергии для покрытия спроса на потребителей. Об этом заявил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

В ближайшие шесть месяцев в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины будет достаточно электроэнергии для покрытия спроса на потребителей, заявил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона «Единые новости» во вторник.
Фото: 18000.com.ua

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Дефицит отменяется

«Украинская энергосистема является частью европейской, а значит, у нас будет возможность импортировать электроэнергию, если нам не хватит своей, — и это очень важный фактор энергетической безопасности страны. Поэтому в весенние и летние месяцы, думаю, у нас будет сбалансированная ситуация в энергосистеме», — отметил он.

В то же время глава Укрэнерго подчеркнул, что энергетикам следует хорошо подготовиться к следующей зиме.

«Необходимо возобновить, прежде всего, работу тех энергоблоков на тепловых и гидроэлектростанциях, которые были повреждены, и максимально мобилизовать все ресурсы энергосистемы, чтобы достойно пройти зиму, без отключений и без ущерба для граждан и нашей экономики», — сказал Кудрицкий.

По информации Укрэнерго, в настоящее время в ОЭС Украины работают все виды электростанций. Производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Также происходит незначительный импорт электроэнергии.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

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0
neverice
neverice
29 марта 2023, 12:03
#
А чому так — не сказали. Причина ж проста — сонячна енергетика. Навіть у лютому, як сонце світило, вже був відчутний профіцит. А зараз, після переводу часу, світловий день покриває ранковий пік і половину вечірнього. І що далі, то більше.
Пора вже експорт починати, бо кожен сонячний день буде значний надлишок електроенергії, а дівати її нікуди.
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0
Александр Пивоварский
Александр Пивоварский
29 марта 2023, 13:46
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Пора уже начать рассчитываться за Зеленый тариф. У меня станция на 30 кВт. Жду долги за 2022 год до сих пор. Такая благодарность от страны.
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0
Александр Пивоварский
Александр Пивоварский
29 марта 2023, 13:49
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А рапортовать о «победах» у нас все умеют, особенно те кто не имеют к этому никого отношения. За чужой счет это сделано без участия государства и уже год фактически это электричество воруют. Ведь если что-то забирают и не платят, это именно воровство.
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