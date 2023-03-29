Дефицита электроэнергии в Украине в ближайшие полгода не ожидается

В ближайшие шесть месяцев в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины будет достаточно электроэнергии для покрытия спроса на потребителей. Об этом заявил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

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Дефицит отменяется

«Украинская энергосистема является частью европейской, а значит, у нас будет возможность импортировать электроэнергию, если нам не хватит своей, — и это очень важный фактор энергетической безопасности страны. Поэтому в весенние и летние месяцы, думаю, у нас будет сбалансированная ситуация в энергосистеме», — отметил он.

В то же время глава Укрэнерго подчеркнул, что энергетикам следует хорошо подготовиться к следующей зиме.

«Необходимо возобновить, прежде всего, работу тех энергоблоков на тепловых и гидроэлектростанциях, которые были повреждены, и максимально мобилизовать все ресурсы энергосистемы, чтобы достойно пройти зиму, без отключений и без ущерба для граждан и нашей экономики», — сказал Кудрицкий.

По информации Укрэнерго, в настоящее время в ОЭС Украины работают все виды электростанций. Производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Также происходит незначительный импорт электроэнергии.