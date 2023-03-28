Украина готова возобновить экспорт электроэнергии — Минэнерго

Ситуация с генерацией электроэнергии в Украине стабилизировалась, есть резервные мощности, позволяющие экспортировать электроэнергию в европейские страны. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает пресс-служба Минэнерго.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии по межинституционным отношениям Марошем Шефчовичем в Брюсселе, Галущенко выразил надежду на скорейшее решение ENTSO-E по увеличению возможностей для импорта и экспорта электроэнергии между Украиной и ЕС.

По словам Галущенко, полученные от экспорта средства позволят, в частности, стабилизировать финансовое состояние энергетических компаний, понесших значительные потери от российских атак, а также подготовиться к прохождению следующего отопительного сезона.

Читайте: Украина приостанавливает экспорт электроэнергии для стабилизации энергосистемы

Напомним

Как писал Минфин, Украина с 11 октября приостанавливает экспорт электроэнергии с целью стабилизации своей энергосистемы.