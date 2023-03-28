Акции компании Alibaba выросли на 8% на предрыночных торгах в Нью-Йорке после того, как стало известно, что китайский технологический гигант разделится на шесть подразделений. Об этом сообщает Bloomberg.
Акции Alibaba взлетели вверх на фоне новостей о реструктуризации компании
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Компания Alibaba, рыночная капитализация которой составляет около $220 млрд, сегодня, 28 марта, объявила о планах провести самую значительную в истории компании реструктуризацию, разделив бизнес на шесть основных подразделений и более мелкие компании.
Каждое из них сможет независимо от других привлекать средства и провести собственное IPO.
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Новые подразделения
Alibaba выделит следующие подразделения:
- Alibaba Cloud Intelligence (облачные сервисы и искусственный интеллект);
- Taobao Tmall Commerce Group (цифровые торговые площадки, включая Taobao и Tmall);
- Local Services Group (служба доставки еды и картографические сервисы);
- Cainiao Smart Logistics (логистика);
- Global Digital Commerce Group (международные предприятия Alibaba, включая AliExpress и Lazada);
- Digital Media and Entertainment Group (стриминговые сервисы и кинобизнес).
Напомним
«Минфин» писал о том, что основатель Alibaba и один из самых известных китайских предпринимателей Джек Ма вернулся в Китай, завершив более чем годичное пребывание за границей, которое, по мнению представителей индустрии, отражало настроения частного бизнеса Китая.
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