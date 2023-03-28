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28 марта 2023, 19:23 Читати українською

Акции Alibaba взлетели вверх на фоне новостей о реструктуризации компании

Акции компании Alibaba выросли на 8% на предрыночных торгах в Нью-Йорке после того, как стало известно, что китайский технологический гигант разделится на шесть подразделений. Об этом сообщает Bloomberg.

Акции компании Alibaba выросли на 8% на предрыночных торгах в Нью-Йорке после того, как стало известно, что китайский технологический гигант разделится на шесть подразделений.
Фото: the-steppe.com

Читайте«Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Компания Alibaba, рыночная капитализация которой составляет около $220 млрд, сегодня, 28 марта, объявила о планах провести самую значительную в истории компании реструктуризацию, разделив бизнес на шесть основных подразделений и более мелкие компании.

Каждое из них сможет независимо от других привлекать средства и провести собственное IPO.

Читайте также: Объем глобальных IPO упал до минимального показателя с 2019 года

Новые подразделения

Alibaba выделит следующие подразделения:

  • Alibaba Cloud Intelligence (облачные сервисы и искусственный интеллект);
  • Taobao Tmall Commerce Group (цифровые торговые площадки, включая Taobao и Tmall);
  • Local Services Group (служба доставки еды и картографические сервисы);
  • Cainiao Smart Logistics (логистика);
  • Global Digital Commerce Group (международные предприятия Alibaba, включая AliExpress и Lazada);
  • Digital Media and Entertainment Group (стриминговые сервисы и кинобизнес).

Напомним

«Минфин» писал о том, что основатель Alibaba и один из самых известных китайских предпринимателей Джек Ма вернулся в Китай, завершив более чем годичное пребывание за границей, которое, по мнению представителей индустрии, отражало настроения частного бизнеса Китая.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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