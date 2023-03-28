Объем глобальных IPO упал до минимального показателя с 2019 года

Компании с начала 2023 года привлекли в ходе первичных размещений акций (IPO) по всему миру $19,7 млрд — это минимальный показатель с 2019 года, пишет Bloomberg.

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Снижение глобальных IPO

По данным агентства, которое ссылается на собственные подсчеты, объем глобальных IPO снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 70%. Самый резкий спад произошел в США, где компании привлекли на IPO лишь $3,2 млрд.

Спад на глобальном рынке IPO продолжается с прошлого года, его причинами стали высокая инфляция и повышение ставок центробанками, отмечает агентство.

Для сравнения: в рекордном 2021 году компании привлекли на первичных публичных размещениях акций более $199 млрд.

Текущий год инвесторы начали с оптимистичными прогнозами, связанными со смягчением антиковидных мер в Китае и замедлением повышения ставок.

Однако риск рецессии и нестабильность в банковском секторе, в том числе проблемы Credit Suisse, показали нереалистичность прогнозов на рост рынка, отмечает Bloomberg.

Больше всего инвесторов интересует, продолжит ли ФРС США повышать базовую ставку, от этого зависит, покажет ли рынок IPO рост во втором, третьем или четвертом квартале.

«Как долго продлится политика ужесточения или (ФРС) сменит направление, это главный вопрос», — заявил Bloomberg Удай Фуртадо из Citigroup.

Вместе с тем в этом году вырос объем вторичных размещений акций, он достиг $76 млрд, это увеличение на 48% по сравнению с прошлым годом. Этому, в частности, способствовала продажа J пакета акций в Japan Post Bank на $9,25 млрд.