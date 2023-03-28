Объем глобальных IPO упал до минимального показателя с 2019 года

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 марта 2023, 9:05 Читати українською

Объем глобальных IPO упал до минимального показателя с 2019 года

Компании с начала 2023 года привлекли в ходе первичных размещений акций (IPO) по всему миру $19,7 млрд — это минимальный показатель с 2019 года, пишет Bloomberg.

Компании с начала 2023 года привлекли в ходе первичных размещений акций (IPO) по всему миру $19,7 млрд — это минимальный показатель с 2019 года, пишет Bloomberg.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиСнижение глобальных IPOПо данным агентства, которое ссылается на собственные подсчеты, объем глобальных IPO снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 70%.
Фото: tradinginfo.club

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Снижение глобальных IPO

По данным агентства, которое ссылается на собственные подсчеты, объем глобальных IPO снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 70%. Самый резкий спад произошел в США, где компании привлекли на IPO лишь $3,2 млрд.

Спад на глобальном рынке IPO продолжается с прошлого года, его причинами стали высокая инфляция и повышение ставок центробанками, отмечает агентство.

Для сравнения: в рекордном 2021 году компании привлекли на первичных публичных размещениях акций более $199 млрд.

Текущий год инвесторы начали с оптимистичными прогнозами, связанными со смягчением антиковидных мер в Китае и замедлением повышения ставок.

Однако риск рецессии и нестабильность в банковском секторе, в том числе проблемы Credit Suisse, показали нереалистичность прогнозов на рост рынка, отмечает Bloomberg.

Больше всего инвесторов интересует, продолжит ли ФРС США повышать базовую ставку, от этого зависит, покажет ли рынок IPO рост во втором, третьем или четвертом квартале.

«Как долго продлится политика ужесточения или (ФРС) сменит направление, это главный вопрос», — заявил Bloomberg Удай Фуртадо из Citigroup.

Вместе с тем в этом году вырос объем вторичных размещений акций, он достиг $76 млрд, это увеличение на 48% по сравнению с прошлым годом. Этому, в частности, способствовала продажа J пакета акций в Japan Post Bank на $9,25 млрд.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами