Apple выпустила обновление операционной системы iOS 16.4. В этот раз компания порадовала и украинцев. Об этом пишет The Verge .
Apple выпустила обновление iOS — добавили функцию для украинцев
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Обновлено iOS
В частности, в новой версии появился так называемый предикативный ввод еще для нескольких языков, включая украинский.
Кроме того, появилась поддержка ввода текста с помощью свайпов. Теперь набирать текст можно, просто проводя пальцами по клавиатуре.
Чтобы установить обновление на вашем телефоне, перейдите в «Настройки» — «Общие» — «Обновление программного обеспечения».
Обновление iOS 16.4 можно установить на смартфоны начиная от iPhone 8 до более новых версий. Однако некоторые функции могут быть доступны не во всех регионах и не на всех устройствах Apple.
Что изменилось:
- 31 новый символ эмодзи: животные, жесты рук, разного цвета сердца;
- Поддержку VoiceOver для карт в приложении «Погода»;
- Уведомления для веб-приложений, добавленных на главный экран
- Настройка автоматического затемнения видео при обнаружении вспышек света;
- Оптимизация обнаружения сбоев на iPhone 14 и 14 Pro;
- Добавление запроса на покупку на родительском устройстве;
- Исправлена проблема в работе определенных термостатов, работающих в паре с Apple Home;
- Исправление дублирования фотографий и видео в iCloud Shared Photo Library.
Источник: Минфин
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