Apple выпустила обновление iOS — добавили функцию для украинцев

Обновлено iOS

В частности, в новой версии появился так называемый предикативный ввод еще для нескольких языков, включая украинский.

Кроме того, появилась поддержка ввода текста с помощью свайпов. Теперь набирать текст можно, просто проводя пальцами по клавиатуре.

Чтобы установить обновление на вашем телефоне, перейдите в «Настройки» — «Общие» — «Обновление программного обеспечения».

Обновление iOS 16.4 можно установить на смартфоны начиная от iPhone 8 до более новых версий. Однако некоторые функции могут быть доступны не во всех регионах и не на всех устройствах Apple.

Что изменилось: