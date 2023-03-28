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28 марта 2023, 18:40 Читати українською

Apple выпустила обновление iOS — добавили функцию для украинцев

Apple выпустила обновление операционной системы iOS 16.4. В этот раз компания порадовала и украинцев. Об этом пишет The Verge .

Apple выпустила обновление операционной системы iOS 16.4.

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Обновлено iOS

В частности, в новой версии появился так называемый предикативный ввод еще для нескольких языков, включая украинский.

Кроме того, появилась поддержка ввода текста с помощью свайпов. Теперь набирать текст можно, просто проводя пальцами по клавиатуре.

Чтобы установить обновление на вашем телефоне, перейдите в «Настройки» — «Общие» — «Обновление программного обеспечения».

Обновление iOS 16.4 можно установить на смартфоны начиная от iPhone 8 до более новых версий. Однако некоторые функции могут быть доступны не во всех регионах и не на всех устройствах Apple.

Что изменилось:

  • 31 новый символ эмодзи: животные, жесты рук, разного цвета сердца;
  • Поддержку VoiceOver для карт в приложении «Погода»;
  • Уведомления для веб-приложений, добавленных на главный экран
  • Настройка автоматического затемнения видео при обнаружении вспышек света;
  • Оптимизация обнаружения сбоев на iPhone 14 и 14 Pro;
  • Добавление запроса на покупку на родительском устройстве;
  • Исправлена проблема в работе определенных термостатов, работающих в паре с Apple Home;
  • Исправление дублирования фотографий и видео в iCloud Shared Photo Library.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
28 марта 2023, 18:53
#
Клавіатура — те чого мені особисто не вистачало.
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