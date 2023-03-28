В Румынии изменятся условия поддержки украинских беженцев

В румынскую схему поддержки беженцев из Украины будут внесены изменения, согласно которым украинцы, которые найдут работу и запишут своих детей в школы в Румынии, будут получать до конца года ежемесячно 2000 леев (400 евро) на семью. Денежные средства будут выплачиваться непосредственно беженцам, а не владельцам жилья за размещение беженцев. Об этом сообщает Ноt News.

Сейчас за размещение каждого беженца из Украины Румыния платит владельцам жилья 14 евро в день по схеме «50/20» (50 лей за проживание и 20 лей за питание).

Теперь схему поддержки изменяют для среднесрочной и долгосрочной интеграции беженцев. Об этом заявила координатор гуманитарной помощи Мадалина Турза.

«Мы хотим, чтобы украинские беженцы были независимы в нашей стране, дети могли ходить в школу и достойно вернуться домой, когда придет время», — отметила она.

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Почему меняются правила

Государству не выгодно платить средства домовладельцам. К примеру, 2-комнатная квартира за 300 евро, в которой принимали 4 беженцев, приносила владельцу 1000 евро благодаря программе «50/20», а вилла за размещение 16 человек обходилась государству в 5 000 евро в месяц.

В некоторых случаях схема «50/20» продолжит работать.

Отмечается, что уязвимые лица, пожилые люди старше 65 лет и студенты, которые учатся в румынских университетах, будут продолжать пользоваться старыми положениями схемы «50/20».

Беженцы из Украины будут продолжать использовать бесплатные медицинские, а также социальные и образовательные услуги в Румынии.

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В пояснительной записке к этому проекту нормативного акта цитируется отчет Канцелярии премьер-министра о мерах поддержки за 2022 год, свидетельствующий, что в прошлом году государство уплатило более 106 млн евро из государственных средств на эту программу, составляющее ежедневные расходы более 352 000 евро.

В Румынии официально трудоустроено 5 000 украинских беженцев.