Рынок недвижимости: активные работы ведутся только в 30% новостроек

По итогам I квартала 2023 года лишь в 30% новостроек, строительство которых началось еще до полномасштабного вторжения, продолжаются активные строительные работы. Об этом рассказал Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development.

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Рынок новостроек

По его словам, в настоящее время подавляющее большинство объектов (около 80%), в которых продолжаются работы, находятся на высоких стадиях готовности — более 60−70% и выше. В то же время, около 20% — это новые жилые комплексы, старт которых начался со второй половины 2022 года.

Как отметил эксперт, наибольшая активность на стройплощадках фиксируется в областных центрах на западе страны и в Киеве — 35% и 30% соответственно от общего количества возводимых объектов.

В Одессе, Днепре и Харькове доля «активного строительства» составляет 12%, 10% и 7% соответственно. Остальные объекты (около 6%) возводятся в других областных центрах, в частности Житомире, Виннице, Полтаве, Черкассах и т. д.

Как изменились цены

Специалист обратил внимание, что за последние 2 месяца ценовая ситуация на первичном рынке жилья остается достаточно стабильной: номинальные цены выросли в среднем на 1−1,3% в гривневом эквиваленте.

Главными факторами, формирующими ценовую политику застройщиков в 2023 году, эксперт считает:

стабилизацию в экономике страны за счет значительной макрофинансовой помощи стран-партнеров,

обузданную инфляцию, которая за январь-февраль составила всего 1,5%,

относительную стабильность в энергосистеме Украины.

«Большинство отечественных производителей строительных материалов постепенно возобновляют свою работу, в частности это касается бетонных заводов. Понимаем, что этот фактор положительно влияет как на обеспечение стройплощадок необходимыми материалами, так и на ценовую ситуацию: производители, прекрасно осознавая имеющиеся военные обстоятельства, внедряют достаточно гибкую систему ценообразования, держа цены в адекватных пределах», — подчеркнул он.

Что со спросом

Что касается спроса, то, по данным Семенцова, после относительной нормализации энергосистемы Украины и с наступлением весны на рынке заметно незначительное оживление.

«Подавляющее большинство покупателей (около 70%) заинтересовано в приобретении квартир на завершающих стадиях строительства в относительно безопасных западных регионах Украины», — отметил специалист.

В то же время эксперт отметил, что уровень спроса на новостройки до сих пор крайне низкий и составляет до 40% уровня февраля 2022 года.

«Программа доступного кредитования „єОселя“, к сожалению, в настоящее время пока себя не оправдала. Ведь количество одобренных кредитов от октября 2022 года составляет лишь 0,5% (из более 46 тыс. заявок), а на первичный рынок приходится всего лишь несколько» десятков сделок, однако при определенном совершенствовании этой программы (прежде всего речь идет о механизмах принятия решений о предоставлении кредита и соответствующего финансирования) она может существенно увеличить количество сделок на рынке недвижимости, из которых по меньшей мере 10% может прийтись на первичный рынок", — подчеркнул Семенцов.

По его словам, застройщики до сих пор предлагают реальным покупателям существенные скидки — от 10% до 25%, размер которых зависит от стадии готовности того или иного объекта, себестоимости строительства, региона, локации, имеющихся финансовых возможностей девелопера продолжать строительство без привязки. к уровню продаж.

Однако, по его мнению, в ближайшие два месяца уровень спроса вряд ли существенно вырастет.