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28 марта 2023, 14:23 Читати українською

Безвозвратно утерянные биткоины: аналитик назвал количество

Аналитик Cane Island Alternative Advisors Тимоти Петерсон заявил в Twitter, что 6 млн биткоинов из добытых 19,3 млн безвозвратно утеряны.

Аналитик Cane Island Alternative Advisors Тимоти Петерсон заявил в Twitter, что 6 млн биткоинов из добытых 19,3 млн безвозвратно утеряны.► Читайте«Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах«Это означает, что осталось лишь 13,3 млн биткоинов и всего 1,7 млн, которые осталось добыть в течение более 100 лет.
Фото: pixabay.com

Читайте«Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Это означает, что осталось лишь 13,3 млн биткоинов и всего 1,7 млн, которые осталось добыть в течение более 100 лет. За это время наверняка будет потерян еще миллион биткоинов», — написал он.

По его словам, по мере создания новых биткоинов старые теряются.

«Те 13 миллионов биткоинов, которые сейчас циркулируют, — это, вероятно, все, к чему вы будете иметь доступ в своей жизни», — добавил Петерсон.

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В апреле 2020 года аналитики Coinmetrics опубликовали отчет, в котором говорилось что 2,3 млн биткоинов из добытых на тот момент 18,3 млн навсегда утеряны.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что за последние 10 дней хэш-цена в сети биткоина увеличилась на 37%, благодаря чему соответственно выросли доходы майнеров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
yarg
yarg
28 марта 2023, 15:49
#
А может они найдутся ? я верю…
+
+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
28 марта 2023, 16:58
#
Я вчера гулял на море и нашёл парочку, выбросило на берег
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