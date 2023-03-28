Безвозвратно утерянные биткоины: аналитик назвал количество

Аналитик Cane Island Alternative Advisors Тимоти Петерсон заявил в Twitter, что 6 млн биткоинов из добытых 19,3 млн безвозвратно утеряны.

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«Это означает, что осталось лишь 13,3 млн биткоинов и всего 1,7 млн, которые осталось добыть в течение более 100 лет. За это время наверняка будет потерян еще миллион биткоинов», — написал он.

По его словам, по мере создания новых биткоинов старые теряются.

«Те 13 миллионов биткоинов, которые сейчас циркулируют, — это, вероятно, все, к чему вы будете иметь доступ в своей жизни», — добавил Петерсон.

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В апреле 2020 года аналитики Coinmetrics опубликовали отчет, в котором говорилось что 2,3 млн биткоинов из добытых на тот момент 18,3 млн навсегда утеряны.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что за последние 10 дней хэш-цена в сети биткоина увеличилась на 37%, благодаря чему соответственно выросли доходы майнеров.