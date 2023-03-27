Национальный банк выявил факты нарушения требований законодательства по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности со стороны АО «Сенс Банк». Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ оштрафовал Сенс Банк за неэтичное поведение
За что оштрафовали Сенс Банк
Речь идет о нарушении требований по этическому поведению, установленных Законом Украины «О потребительском кредитовании» в отношении потребителей.
В связи с этим Национальный банк применил к банку меры влияния в виде штрафов за нарушение требований по этическому поведению по двум установленным фактам нарушения в размере 102 тыс. грн за каждым нарушением.
Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, надзору (оверсайту) платежных систем принял 27 марта 2023 года.
Источник: Минфин
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