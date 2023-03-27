НБУ оштрафовал Сенс Банк за неэтичное поведение

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 марта 2023, 19:53 Читати українською

НБУ оштрафовал Сенс Банк за неэтичное поведение

Национальный банк выявил факты нарушения требований законодательства по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности со стороны АО «Сенс Банк». Об этом говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк выявил факты нарушения требований законодательства по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности со стороны АО «Сенс Банк».

За что оштрафовали Сенс Банк

Речь идет о нарушении требований по этическому поведению, установленных Законом Украины «О потребительском кредитовании» в отношении потребителей.

В связи с этим Национальный банк применил к банку меры влияния в виде штрафов за нарушение требований по этическому поведению по двум установленным фактам нарушения в размере 102 тыс. грн за каждым нарушением.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, надзору (оверсайту) платежных систем принял 27 марта 2023 года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+30
yarg
yarg
27 марта 2023, 20:02
#
С учетом ожидаемой национализации — оштрафовали государство…
+
+45
kingcity
kingcity
27 марта 2023, 20:07
#
Ні, це держава здирає кошти з Сенс-а на його ж подальшу націоналізацію.
+
+15
yarg
yarg
27 марта 2023, 20:51
#
У самой себя :)
+
0
bonv
bonv
27 марта 2023, 20:45
#
Розвели народ на «дешеві» кредити?:))
+
0
jakiro
jakiro
27 марта 2023, 20:59
#
Не треба поспішати, в мене там ше депозит лежить!
+
0
zig4free
zig4free
27 марта 2023, 21:02
#
Это замечательно!

Когда за Приват возьмутся?
+
0
kingcity
kingcity
27 марта 2023, 21:22
#
Напевне не скоро. Враховуючи, що це держконтора, в яку грошей немало вбухано.
+
0
ccc2013
ccc2013
27 марта 2023, 21:11
#
Все остальные банки работают с потребителями исключительно этично😁
+
0
zig4free
zig4free
27 марта 2023, 21:15
#
Ну лично Сенс и Приват обосрались передо мною… Ну все равно продолжаю пользоватся их услугами — ибо эти банки вне конкуренции.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Геннадий -, ccc2013, Florist, kingcity, Lamo, olga0806, Sergion, Vasssiliy и 44 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами