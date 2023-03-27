НБУ оштрафовал Сенс Банк за неэтичное поведение

За что оштрафовали Сенс Банк

Речь идет о нарушении требований по этическому поведению, установленных Законом Украины «О потребительском кредитовании» в отношении потребителей.

В связи с этим Национальный банк применил к банку меры влияния в виде штрафов за нарушение требований по этическому поведению по двум установленным фактам нарушения в размере 102 тыс. грн за каждым нарушением.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, надзору (оверсайту) платежных систем принял 27 марта 2023 года.