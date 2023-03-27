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27 марта 2023, 14:57 Читати українською

Фальшивые деньги: какие гривневые купюры подделывают чаще всего

По итогам прошлого года на 1 млн штук настоящих банкнот гривны приходилось около 2,2 поддельных банкнот (по итогам 2021 года — около 7,1 банкноты). Об этом говорится в сообщении регулятора.

По итогам прошлого года на 1 млн штук настоящих банкнот гривны приходилось около 2,2 поддельных банкнот (по итогам 2021 года — около 7,1 банкноты).

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Какие банкноты подрабатывали чаще всего

Чаще всего подделывали банкноты старого образца, в том числе большинство (92%) таких номиналов:

  • 500 грн (39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы);
  • 200 грн (45% и 26% соответственно);
  • 100 грн (8% и 2% соответственно).

На 1 млн настоящих банкнот гривны нового образца количество поддельных составляло всего 0,2 банкноты.

Подделка банкноты иностранной валюты

Среди изъятых из обращения в 2022 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:

  • доллары США (91% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты);
  • евро (8%).

Чаще злоумышленники подделывали иностранные банкноты таких номиналов:

  • 50 и 100 долларов США (23% и 76% от общего количества изъятых поддельных долларов США соответственно);
  • 50 и 100 евро (26% и 28% от общего количества изъятых поддельных евро).

В основном изъятые из оборота поддельные банкноты имели низкое качество и рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников торговых заведений.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 13

+
+30
bonv
bonv
27 марта 2023, 15:00
#
Найбільш ходові:))) Як 100 баксів.
+
+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
27 марта 2023, 15:46
#
Всегда берите зеленью, гарантия 100% ❗️СБУ ліквідувала корупційну схему, пов’язану із «зерновою угодою» на Одещині ▪️Учасники оборудки у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області вимагали гроші з представників компаній, які експортують українську агропродукцію у межах «зернової угоди». ▪️За хабарі вони «гарантували» зернотрейдерам безперешкодне отримання фітосанітарних сертифікатів відповідності їхньої продукції.

+
+27
yarg
yarg
27 марта 2023, 16:38
#
Да , ваши как всегда попались :)
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
27 марта 2023, 20:22
#
Наших там нет и не было.
+
+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
27 марта 2023, 15:58
#
Почему АМКУ не нахлобучит дтэк терориста ахметова за тарифы,которые он повышает в два раза во время войны?
+
+15
bonv
bonv
27 марта 2023, 16:03
#
Зробили всіх разом? Гірше точно не буде? (с)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/183293/
+
+15
yarg
yarg
27 марта 2023, 16:38
#
Потому что государство само повышает их в 4 раза.
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
27 марта 2023, 20:25
#
А государство это чиновники рыжего, он везде их засунул. И принимают нужные для него решения, зато «не олигарх»
+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 марта 2023, 19:10
#
Спросите порошенко, который освободил в 2015 году ахметова от уплаты НДС на при импорте угля с рф. И спросите ВР рехформаторов (2014 — 2019) года которые создали законодательный бардак и с АМКУ и и особенно с конторой НКРЭП КПголова которой, ставленикпорошенко, гр вовк в розыске интерпола.
+
0
yarg
yarg
27 марта 2023, 20:00
#
У поклонников Пшенки — порошенко виновен в повышении цен 2023 года тем , что что-то освободил от НДС (наверняка ничего не освобождал и это как всегда — вранье) в 2015 году :)))))
крепко он вашей шайке залил сала за шкуру ! :)))
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
27 марта 2023, 20:30
#
Так он на сдачу купил за 270 л. евро королевский дворец на лазурном. Неплохо набанчили с петруччо.
+
0
yarg
yarg
27 марта 2023, 20:44
#
Наверное. но цены поднимают — толкьо сейчас. И да — не ДТЕК , а государственный Центренерго, который контролируют совсем другие люди.
А так — все да…
:)
+
0
Strangers
Strangers
27 марта 2023, 19:45
#
Парашенка наигирший после него все рушится
Опозорил все наше поколение свинознавством
И самозванством
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