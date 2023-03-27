По итогам прошлого года на 1 млн штук настоящих банкнот гривны приходилось около 2,2 поддельных банкнот (по итогам 2021 года — около 7,1 банкноты). Об этом говорится в сообщении регулятора.
Фальшивые деньги: какие гривневые купюры подделывают чаще всего
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Какие банкноты подрабатывали чаще всего
Чаще всего подделывали банкноты старого образца, в том числе большинство (92%) таких номиналов:
- 500 грн (39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы);
- 200 грн (45% и 26% соответственно);
- 100 грн (8% и 2% соответственно).
На 1 млн настоящих банкнот гривны нового образца количество поддельных составляло всего 0,2 банкноты.
Подделка банкноты иностранной валюты
Среди изъятых из обращения в 2022 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:
- доллары США (91% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты);
- евро (8%).
Чаще злоумышленники подделывали иностранные банкноты таких номиналов:
- 50 и 100 долларов США (23% и 76% от общего количества изъятых поддельных долларов США соответственно);
- 50 и 100 евро (26% и 28% от общего количества изъятых поддельных евро).
В основном изъятые из оборота поддельные банкноты имели низкое качество и рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников торговых заведений.
Источник: Минфин
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Комментарии - 13
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/183293/
крепко он вашей шайке залил сала за шкуру ! :)))
А так — все да…
:)
Опозорил все наше поколение свинознавством
И самозванством