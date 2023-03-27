Фальшивые деньги: какие гривневые купюры подделывают чаще всего

По итогам прошлого года на 1 млн штук настоящих банкнот гривны приходилось около 2,2 поддельных банкнот (по итогам 2021 года — около 7,1 банкноты). Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Какие банкноты подрабатывали чаще всего

Чаще всего подделывали банкноты старого образца, в том числе большинство (92%) таких номиналов:

500 грн (39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы);

200 грн (45% и 26% соответственно);

100 грн (8% и 2% соответственно).

На 1 млн настоящих банкнот гривны нового образца количество поддельных составляло всего 0,2 банкноты.

Подделка банкноты иностранной валюты

Среди изъятых из обращения в 2022 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:

доллары США (91% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты);

евро (8%).

Чаще злоумышленники подделывали иностранные банкноты таких номиналов:

50 и 100 долларов США (23% и 76% от общего количества изъятых поддельных долларов США соответственно);

50 и 100 евро (26% и 28% от общего количества изъятых поддельных евро).

В основном изъятые из оборота поддельные банкноты имели низкое качество и рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников торговых заведений.