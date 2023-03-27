Новая услуга Укрпочты для интернет-продавцов товаров за границу. Что известно

Укрпочта запускает новую услугу по доставке для продавцов товаров в интернете — «Мелкий пакет PRIME». Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Новая услуга от Укрпочты

Новую услугу разработала Международная почтовая корпорация IPC для формата продаж в интернете.

Первоочередно «Мелкий пакет PRIME» ориентируется на постоянных клиентов Укрпочты, продающих свои товары за границу через интернет.

Услуга будет действовать в 67 странах, в частности в Канаде, Великобритании, Германии, Австралии и т. д. странах. Во Франции услуга будет доступна с 1 мая.

В Укрпочте отметили, что новая услуга будет на 8% дешевле по сравнению с «Мелкий пакет рекомендованный», которым сегодня пользуется почти 80% отправителей из Украины.

«Мелкий пакет PRIME» предусматривает доставку заказа в почтовый ящик клиента без подписи и приоритетный порядок обработки в стране назначения и отслеживания заказа во всех странах сети PRIME.

Услугу можно будет оформить в онлайн-сервисах: системе АРИ, личном кабинете и мобильном приложении.

Во время тестового режима с 1 апреля по 1 мая оформление возможно только в личном кабинете.

В то же время, новая услуга в случае потери отправления в стране назначения.

Кроме этого, с 1 апреля будет отменено 3% скидки на мелкие пакеты в онлайн-сервисах, но накопительная система скидок для постоянных клиентов будет продолжать действовать на «Мелкий пакет» и «Мелкий пакет PRIME».