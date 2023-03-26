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26 марта 2023, 17:03 Читати українською

Ford в 2022 году получил $2 млрд убытков от электромобилей

Американский автопроизводитель Ford Motor сообщил об операционных убытках сегмента электромобилей объемом $2,1 млрд по итогам 2022 года. Об этом пишет enkorr.ua.

Американский автопроизводитель Ford Motor сообщил об операционных убытках сегмента электромобилей объемом $2,1 млрд по итогам 2022 года.

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Сегменты традиционных и коммерческих автомобилей получили операционную прибыль (скорректированную EBIT) объемом $6,8 млрд и $3,2 млрд соответственно.

Ford перешел на новенькую модель раскрытия денежных результатов и в первый раз представил их в разбивке частей, а не регионов. В целом компания в прошлом году получила операционную прибыль в $10,4 млрд.

В 2023 году автопроизводитель ожидает операционную прибыль в диапазоне $9−11 млрд, в том числе около $7 млрд и $6 млрд прибыли в сегментах традиционных и коммерческих автомобилей соответственно и $3 млрд убытков от производства электромобилей.

С помощью новой модели представления отчетности Ford рассчитывает наглядно продемонстрировать инвесторам результаты сегмента электромобилей и его финансирование за счет прибыли от продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), отмечает CNBC.

«Речь идет не только об изменениях в раскрытии финансовых результатов — мы меняем образ мыслей, процессы принятия решений и управления компанией, распределения капитала для максимизации рентабельности», — заявил финдиректор Ford Джон Лаулер, чьи слова приведены в сообщении автогиганта.

Акции компании дешевеют на 1,3% во время предыдущих торгов в пятницу. Котировки фьючерсов на индекс Dow Jones Industrial Average снижаются на 1%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
bonv
bonv
26 марта 2023, 17:18
#
В планах-мріях все було з прибутком:)))
+
0
neverice
neverice
26 марта 2023, 18:09
#
І куди вони тільки гроші діють. $5 млрд за два роки тільки операційного збитку, значить витрати там ще більші. Майже певен, що це фінансові махінації між підрозділами корпорації.
Для порівняння, весь завод Тесла, побудований з нуля в Берліні коштує $4 млрд. І це гігафабрика, яка займається і акумуляторами, і силовими установками, і власне автомобілями.
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