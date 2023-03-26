Ford в 2022 году получил $2 млрд убытков от электромобилей

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Сегменты традиционных и коммерческих автомобилей получили операционную прибыль (скорректированную EBIT) объемом $6,8 млрд и $3,2 млрд соответственно.

Ford перешел на новенькую модель раскрытия денежных результатов и в первый раз представил их в разбивке частей, а не регионов. В целом компания в прошлом году получила операционную прибыль в $10,4 млрд.

В 2023 году автопроизводитель ожидает операционную прибыль в диапазоне $9−11 млрд, в том числе около $7 млрд и $6 млрд прибыли в сегментах традиционных и коммерческих автомобилей соответственно и $3 млрд убытков от производства электромобилей.

С помощью новой модели представления отчетности Ford рассчитывает наглядно продемонстрировать инвесторам результаты сегмента электромобилей и его финансирование за счет прибыли от продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), отмечает CNBC.

«Речь идет не только об изменениях в раскрытии финансовых результатов — мы меняем образ мыслей, процессы принятия решений и управления компанией, распределения капитала для максимизации рентабельности», — заявил финдиректор Ford Джон Лаулер, чьи слова приведены в сообщении автогиганта.

Акции компании дешевеют на 1,3% во время предыдущих торгов в пятницу. Котировки фьючерсов на индекс Dow Jones Industrial Average снижаются на 1%.