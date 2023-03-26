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26 марта 2023, 12:59 Читати українською

Где тяжелее всего живется экспантам. Топ-10 стран

В рамках исследования команда InterNations попросила экспатов оценить страну своего временного пребывания в зависимости от того, как легко там было обустроиться. Среди прочего, в опросе учитывались такие ключевые факторы как поиск жилья, бюрократия и речь. Об этом пишет Finance со ссылкой на Express.

В рамках исследования команда InterNations попросила экспатов оценить страну своего временного пребывания в зависимости от того, как легко там было обустроиться.

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Именно эти проблемы больше всего разочаровали экспатов, переехавших в Германию.

Германия оказалась в конце таблицы, и многие эмигранты почувствовали, что они столкнулись с неприятными проблемами в стране.

Почти каждый шестой из опрошенных экспатов считает, что жилье в Германии трудно найти, а более половины считают, что это трудно себе позволить.

Экспат сообщил: «Чтобы найти даже временное жилье, может потребоваться до трех месяцев».

Топ-10 самых плохих стран для экспатов:

  1. Германия
  2. Япония
  3. Китай
  4. Кувейт
  5. Италия
  6. Греция
  7. Вьетнам
  8. Чехия
  9. Франция
  10. Мальта.

Почему так трудно найти жилье в Германии

Андреас Маттнер, президент Федерации недвижимости Германии, сказал, что страна переживает ужасный жилищный кризис.

1,4 миллиона человек могут искать квартиру в 2024 году и не смогут ее найти. Группа призвала правительство сосредоточиться на жилищном строительстве.

В Германии очень высок процент арендаторов, и только 50 процентов немцев имеют собственное жилье. Рынок аренды может быть конкурентоспособным, особенно в крупных городах страны.

Экспатам предстоит предоставить подтверждение своих доходов и кредитный отчет, если они хотят подать заявку на аренду недвижимости в Германии.

Германия также упала в рейтинге из-за языка: почти половина опрошенных экспатов сказали, что там тяжело жить, не разговаривая на немецком языке. Более половины из них при этом считают, что этот язык трудно выучить.

Экспатам также может быть очень трудно добиться успеха в Германии, не разговаривая на немецком — хотя многие в больших городах страны говорят по-английски, за их пределами с этим гораздо сложнее.

Экспаты жалуются на бюрократию в Германии — более половины из них предстали перед трудностями при общении с местными властями. Многие важные документы обрабатываются в стране в бумажном, а не в цифровом виде, что серьезно замедляет процессы.

Поэтому экспатам нужно будет набраться терпения и при необходимости обратиться за помощью к юристам.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Ігор Петров
Ігор Петров
26 марта 2023, 14:03
#
Хоча по виплатам біженцям Німеччина чи не найкраща . Стосовно жахливої бюрократії - 100% правда . Майже всі документи приходять звичайною поштою, а не електронною .
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+15
patterson
patterson
26 марта 2023, 14:20
#
В чужий монастир зі своїм уставом не лізуть. Дивно дивуватися, що у Німеччині потрібна німецька для нормального життя і комунікації з держструктурами.
+
0
Lamo
Lamo
26 марта 2023, 15:36
#
«Де найважче живеться експаНтам» — кому?
+
0
Lamo
Lamo
26 марта 2023, 15:49
#
А взагалі це тількі дурачки вважають що легко іммігрувати в іншу країну, особливо добре розвинену — що їх там чекають, вони будуть заробляти купу бабок, не сплачувати купу податків, там все буде дешево та якісно.
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