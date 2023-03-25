Водители снова могут заказать индивидуальные номерные знаки онлайн

Украинцы с 23 марта снова могут заказать индивидуальные номерные знаки для своих транспортных средств онлайн через электронный водительский кабинет. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

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Отмечается, что в сервисных центрах МВД выдают как стандартные продолговатые номерные знаки государственной регистрации, которых большинство на дорогах Украины, так и для авто с неформатным местом закрепления — так называемые «американские» — они имеют форму прямоугольника более похожего на квадрат, чем стандартные номерные знаки. .

Примерная стоимость таких номерных знаков составляет 300 грн — спецпродукции для авто, 150 грн — спецпродукции для мототранспорта. Такие номерные знаки всегда доступны в сервисных центрах МВД. Наличие этих свободных номерных знаков в определенной области можно проверить онлайн.

«Среди таких номерных знаков государственной регистрации есть также платы, содержащие определенную комбинацию цифр», — заявили в Главном сервисном центре МВД.

Они не всегда налицо, поскольку само их количество — ограничено. Наличие этих свободных номерных знаков в сервисных центрах МВД и их стоимость также можно проверить онлайн.

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Индивидуальные номерные знаки

Индивидуальные номерные знаки являются приложением к государственным номерным знакам транспортного средства, производимым по индивидуальному заказу автовладельца.

Надпись на индивидуальных номерных знаках для автомобилей может содержать от трех до восьми символов — от трех до восьми или от трех до семи и цифр.

Надпись на индивидуальных номерных знаках для мотоциклов может содержать от трех до шести символов — от двух до пяти букв и цифр.

Букв в надписи на индивидуальных номерных знаках должно быть не менее двух.

Стоимость услуги изготовления: