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25 марта 2023, 15:04 Читати українською

Водители снова могут заказать индивидуальные номерные знаки онлайн

Украинцы с 23 марта снова могут заказать индивидуальные номерные знаки для своих транспортных средств онлайн через электронный водительский кабинет. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Украинцы с 23 марта снова могут заказать индивидуальные номерные знаки для своих транспортных средств онлайн через электронный водительский кабинет.
Фото: drohobych-rada.gov.ua

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Отмечается, что в сервисных центрах МВД выдают как стандартные продолговатые номерные знаки государственной регистрации, которых большинство на дорогах Украины, так и для авто с неформатным местом закрепления — так называемые «американские» — они имеют форму прямоугольника более похожего на квадрат, чем стандартные номерные знаки. .

Примерная стоимость таких номерных знаков составляет 300 грн — спецпродукции для авто, 150 грн — спецпродукции для мототранспорта. Такие номерные знаки всегда доступны в сервисных центрах МВД. Наличие этих свободных номерных знаков в определенной области можно проверить онлайн.

«Среди таких номерных знаков государственной регистрации есть также платы, содержащие определенную комбинацию цифр», — заявили в Главном сервисном центре МВД.

Они не всегда налицо, поскольку само их количество — ограничено. Наличие этих свободных номерных знаков в сервисных центрах МВД и их стоимость также можно проверить онлайн.

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Индивидуальные номерные знаки

Индивидуальные номерные знаки являются приложением к государственным номерным знакам транспортного средства, производимым по индивидуальному заказу автовладельца.

Надпись на индивидуальных номерных знаках для автомобилей может содержать от трех до восьми символов — от трех до восьми или от трех до семи и цифр.

Надпись на индивидуальных номерных знаках для мотоциклов может содержать от трех до шести символов — от двух до пяти букв и цифр.

Букв в надписи на индивидуальных номерных знаках должно быть не менее двух.

Стоимость услуги изготовления:

  • 300 грн — три символа (минимальный заказ);
  • 90 грн — каждый следующий (до восьми символов);
  • 500 грн — графический элемент;
  • 466,44 грн — спецпродукция (номерная база для авто);
  • 266,58 грн — спецпродукция (номерная база для мотоцикла).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
25 марта 2023, 15:45
#
HIMARS вже зайнятий :(
+
0
bonv
bonv
25 марта 2023, 16:44
#
Бізнес на всьому:)
+
0
bonv
bonv
25 марта 2023, 16:48
#
Правила ведения бизнеса:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/147373/
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