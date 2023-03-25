Украинцы с 23 марта снова могут заказать индивидуальные номерные знаки для своих транспортных средств онлайн через электронный водительский кабинет. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.
Водители снова могут заказать индивидуальные номерные знаки онлайн
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Отмечается, что в сервисных центрах МВД выдают как стандартные продолговатые номерные знаки государственной регистрации, которых большинство на дорогах Украины, так и для авто с неформатным местом закрепления — так называемые «американские» — они имеют форму прямоугольника более похожего на квадрат, чем стандартные номерные знаки. .
Примерная стоимость таких номерных знаков составляет 300 грн — спецпродукции для авто, 150 грн — спецпродукции для мототранспорта. Такие номерные знаки всегда доступны в сервисных центрах МВД. Наличие этих свободных номерных знаков в определенной области можно проверить онлайн.
«Среди таких номерных знаков государственной регистрации есть также платы, содержащие определенную комбинацию цифр», — заявили в Главном сервисном центре МВД.
Они не всегда налицо, поскольку само их количество — ограничено. Наличие этих свободных номерных знаков в сервисных центрах МВД и их стоимость также можно проверить онлайн.
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Индивидуальные номерные знаки
Индивидуальные номерные знаки являются приложением к государственным номерным знакам транспортного средства, производимым по индивидуальному заказу автовладельца.
Надпись на индивидуальных номерных знаках для автомобилей может содержать от трех до восьми символов — от трех до восьми или от трех до семи и цифр.
Надпись на индивидуальных номерных знаках для мотоциклов может содержать от трех до шести символов — от двух до пяти букв и цифр.
Букв в надписи на индивидуальных номерных знаках должно быть не менее двух.
Стоимость услуги изготовления:
- 300 грн — три символа (минимальный заказ);
- 90 грн — каждый следующий (до восьми символов);
- 500 грн — графический элемент;
- 466,44 грн — спецпродукция (номерная база для авто);
- 266,58 грн — спецпродукция (номерная база для мотоцикла).
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