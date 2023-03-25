Национальный банк в течение недели, с 20 по 24 марта 2023 года, продал на межбанковском валютном рынке $495,45 млн против $376,22 млн на прошлой неделе. При этом регулятор ничего не покупал. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
НБУ увеличил продажу валюты на межбанке почти до $500 миллионов
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Таким образом, НБУ увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей на $119,23 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $61,30 млн;
- продал $6 900,22 млн.
Отрицательное сальдо интервенций составило $6 838,92 млн.
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Источник: Минфин
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купив $61,30 млн;
продав $6 900,22 млн.
Ось що важливо.
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