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25 марта 2023, 10:29 Читати українською

НБУ увеличил продажу валюты на межбанке почти до $500 миллионов

Национальный банк в течение недели, с 20 по 24 марта 2023 года, продал на межбанковском валютном рынке $495,45 млн против $376,22 млн на прошлой неделе. При этом регулятор ничего не покупал. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Национальный банк в течение недели, с 20 по 24 марта 2023 года, продал на межбанковском валютном рынке $495,45 млн против $376,22 млн на прошлой неделе.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Таким образом, НБУ увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей на $119,23 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

  • купил $61,30 млн;
  • продал $6 900,22 млн.

Отрицательное сальдо интервенций составило $6 838,92 млн.

Читайте также: Международные резервы Украины за месяц «похудели» на миллиард. В НБУ назвали причину

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 11

+
+15
TAN72
TAN72
25 марта 2023, 10:52
#
И как долго это будет продолжаться 🥱
+
+59
kadaad1988
kadaad1988
25 марта 2023, 10:55
#
«героически» пытаются искусственно удержать гривню от ее реально курса в 42−45 как минимум!
+
0
Smehue4ki
Smehue4ki
25 марта 2023, 11:41
#
Якщо на «чорному» ринку курс 38−39, як він може бути 42? Які ваші розрахунки?
+
+58
zzel
zzel
25 марта 2023, 11:49
#
Доллары с межбанка по 36.5 перетекают на наличный через разные обнальные схемы Не будет доллара по 36.5 курс пойдет вверх
+
+72
newoleksa
newoleksa
25 марта 2023, 11:06
#
Явно любим друзям та дорогим кумам потрібно дешево затаритись
+
0
zzel
zzel
25 марта 2023, 11:48
#
Эпоха кумовства закончилась в 2019
+
+44
yarg
yarg
25 марта 2023, 11:54
#
В 2019 она только началась.
+
0
BatonUA
BatonUA
25 марта 2023, 11:58
#
Всі можуть купити
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
25 марта 2023, 12:57
#
Ви хоть розумієте роботу міжбанку? Як заявки банки подають і під «Що»?
+
+15
bonv
bonv
25 марта 2023, 13:12
#
З початку року НБУ на міжбанку:
купив $61,30 млн;
продав $6 900,22 млн.
Ось що важливо.
+
0
bonv
bonv
25 марта 2023, 13:13
#
Фінансова криза. Політика як бізнес:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/121870/
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