Группа кредиторов Украины согласилась на отсрочку долговых выплат в течение действия программы МВФ

Группа кредиторов Украины, в которую входят все государства «Большой семерки», согласилась на отсрочку выплат по предоставленным Украине кредитам до 2027 года, когда завершается действующая программа МВФ. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики и финансов Франции.

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Подробности

Кредиторы обязались продлить приостановку по выплатам с 1 августа 2022 года на период действия программы МВФ, то есть до конца 2027 года. Такая отсрочка действует с 1 августа 2022 года, тогда она была предоставлена до конца 2024 года.

Доноры будут продолжать поддерживать Украину, предоставляя финансирование для покрытия дефицита финансирования посредством сочетания грантового и льготного финансирования в течение программного периода.

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Группа кредиторов

В группу кредиторов Украины входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и Соединенные Штаты Америки.

В группу наблюдателей входят Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Дания, Финляндия, Ирландия, Израиль, Италия, Корея, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Швейцария.

Напомним

В декабре-феврале Украина успешно прошла мониторинговую программу МВФ, открывшую путь для начала переговоров о новой программе с финансированием.

Последняя кредитная программа для Украины завершилась досрочно из-за начала полномасштабной войны. После этого МВФ выделил Украине два транша экстренной помощи на общую сумму $2,7 млрд.