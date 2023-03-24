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24 марта 2023, 18:28 Читати українською

Binance приостановила спотовую торговлю. Криптобиржа уже завершила технические работы после сбоя

В пятницу, 24 марта, криптовалютная биржа Binance приостановила спотовую торговлю. Об этом команда платформы сообщила в Twitter.

В пятницу, 24 марта, криптовалютная биржа Binance приостановила спотовую торговлю.
Фото: itc.ua

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Глава криптобиржи Чанпэн Чжао заявил, что ошибка возникла в механизме trailing stop order. При этом он заверил пользователей, что торговлю ориентировочно возобновят в течение 30−120 минут.

Чжао отметил, что приостановка депозитов и возможность снятия средств является стандартной процедурой в таких случаях.

В настоящее время спотовая торговля на Binance возобновлена.

Как это отразилось на цене биткоина

Цена биткоина отреагировала с самого начала незначительным падением. Позже курс первой криптовалюты пошел вверх. По состоянию на 18:00 по киевскому времени стоимость одного биткоина составляет около $28 130.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что биткоин в этом году вырос почти на 70%, и инсайдеры говорят, что самая большая в мире криптовалюта может достигнуть $100 000.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Alex2006
Alex2006
24 марта 2023, 18:51
#
> і інсайдери кажуть, що найбільша у світі криптовалюта може досягти $100 000.
Так, звичайно… Це ті, хто накупився по 45к таку інформацію запускають, щоб олені скуповувались і підняли ціну, щоб ті змогли вийти хоча б в нуль) Так само як і кабанчики з курсом долару :)
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0
Kaleso
Kaleso
24 марта 2023, 18:59
#
А з курсом все просто чекаєш далі і побачиш курс який буде це просто ми в домі і долгах якщо ти хоч трохі розумієш ситуацію то поймеш що пока все штучно і фіксовано
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