В пятницу, 24 марта, криптовалютная биржа Binance приостановила спотовую торговлю. Об этом команда платформы сообщила в Twitter.
Binance приостановила спотовую торговлю. Криптобиржа уже завершила технические работы после сбоя
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Глава криптобиржи Чанпэн Чжао заявил, что ошибка возникла в механизме trailing stop order. При этом он заверил пользователей, что торговлю ориентировочно возобновят в течение 30−120 минут.
Чжао отметил, что приостановка депозитов и возможность снятия средств является стандартной процедурой в таких случаях.
В настоящее время спотовая торговля на Binance возобновлена.
Как это отразилось на цене биткоина
Цена биткоина отреагировала с самого начала незначительным падением. Позже курс первой криптовалюты пошел вверх. По состоянию на 18:00 по киевскому времени стоимость одного биткоина составляет около $28 130.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что биткоин в этом году вырос почти на 70%, и инсайдеры говорят, что самая большая в мире криптовалюта может достигнуть $100 000.
Комментарии - 2
Так, звичайно… Це ті, хто накупився по 45к таку інформацію запускають, щоб олені скуповувались і підняли ціну, щоб ті змогли вийти хоча б в нуль) Так само як і кабанчики з курсом долару :)