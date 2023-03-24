Binance приостановила спотовую торговлю. Криптобиржа уже завершила технические работы после сбоя

В пятницу, 24 марта, криптовалютная биржа Binance приостановила спотовую торговлю. Об этом команда платформы сообщила в Twitter .

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Глава криптобиржи Чанпэн Чжао заявил, что ошибка возникла в механизме trailing stop order. При этом он заверил пользователей, что торговлю ориентировочно возобновят в течение 30−120 минут.

Чжао отметил, что приостановка депозитов и возможность снятия средств является стандартной процедурой в таких случаях.

В настоящее время спотовая торговля на Binance возобновлена.

Как это отразилось на цене биткоина

Цена биткоина отреагировала с самого начала незначительным падением. Позже курс первой криптовалюты пошел вверх. По состоянию на 18:00 по киевскому времени стоимость одного биткоина составляет около $28 130.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что биткоин в этом году вырос почти на 70%, и инсайдеры говорят, что самая большая в мире криптовалюта может достигнуть $100 000.