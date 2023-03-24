Киевстар подключился к системе BankID НБУ

К системе BankID НБУ подключился национальный мобильный оператор Киевстар. Теперь, используя BankID, абоненты предоплаченной связи «Киевстар» в мобильном приложении «Мой Киевстар» смогут пройти идентификацию для перехода на контрактную форму обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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«Переход на контрактную форму обслуживания или регистрация мобильного номера является действенной защитой SIM-карты абонента от мошенничества. Чем больше пользователей воспользуются такой возможностью, тем сложнее будет мошенникам нанести ущерб клиентам украинских банков», — говорится в сообщении.

Поэтому абонентам Киевстар для получения услуги по переходу на контрактную форму обслуживания больше не обязательно идти в фирменный магазин оператора с документами, удостоверяющими личность. Все это можно сделать онлайн, имея счет в одном из 39 банков, являющихся участниками системы BankID НБУ.

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В настоящее время систему BankID НБУ используют все три крупнейших мобильных оператора Украины.

Напомним

В апреле 2021 года к системе BankID НБУ подключился первый крупный мобильный оператор lifecell Украина, а в апреле 2022 года еще один — Vodafone Украина.