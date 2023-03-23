В 2022 году официальную защиту в ЕС оформили 4,3 миллиона украинских беженцев

В прошлом году страны Европейского Союза предоставили временную защиту более 4,3 млн беженцам из Украины, бежавшим от российской агрессии. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«В 2022 году члены ЕС предоставили 4 331 200 статусов временной защиты гражданам стран, не входящих в ЕС, и бежавших из Украины из-за вторжения РФ. По состоянию на 31 декабря 2022 статусом воспользовались 3 826 600 человек», — говорится в сообщении.

В Евростате объяснили, что разница между двумя цифрами соответствует прекращению статуса временной защиты, поскольку бывшие получатели этого статуса либо покинули страну, либо получили другой статус.

Читайте также: В Польше украинские беженцы могут дополнительно получить до 500 злотых помощи

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что украинские беженцы должны подать налоговую декларацию о доходах за 2022 год до 1 мая. Об этом заявила эксглава налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина.