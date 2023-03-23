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23 марта 2023, 18:35 Читати українською

В 2022 году официальную защиту в ЕС оформили 4,3 миллиона украинских беженцев

В прошлом году страны Европейского Союза предоставили временную защиту более 4,3 млн беженцам из Украины, бежавшим от российской агрессии. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

В прошлом году страны Европейского Союза предоставили временную защиту более 4,3 млн беженцам из Украины, бежавшим от российской агрессии.
Фото: usp-ltd.org

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«В 2022 году члены ЕС предоставили 4 331 200 статусов временной защиты гражданам стран, не входящих в ЕС, и бежавших из Украины из-за вторжения РФ. По состоянию на 31 декабря 2022 статусом воспользовались 3 826 600 человек», — говорится в сообщении.

В Евростате объяснили, что разница между двумя цифрами соответствует прекращению статуса временной защиты, поскольку бывшие получатели этого статуса либо покинули страну, либо получили другой статус.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что украинские беженцы должны подать налоговую декларацию о доходах за 2022 год до 1 мая. Об этом заявила эксглава налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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