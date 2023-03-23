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23 марта 2023, 15:54 Читати українською

JPMorgan обвиняют в продаже ценностей по банковскому сейфу на $10 миллионов

В JPMorgan Chase & Co. подала в суд семейная пара, утверждающая, что банк продал драгоценности и другие ценности на $10 млн, которые они хранили в сейфах. Об этом сообщает Bloomberg.

В JPMorgan Chase & Co.
Фото: psm7.com

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Хорхе и Стелла Аранеты заявили, что JPMorgan направил счета за сейфы в неправильный адрес, из-за чего они задержали оплату. Пара утверждает, что выплатили просрочку полностью после того, как обнаружили это, и JPMorgan пообещал вернуть имущество, хранившееся в сейфах. Но банк продал содержание на аукционе.

Окружной судья США Наоми Райс Бухвальд в среду отклонила одно из требований 2022 года в соответствии с банковским законодательством Нью-Йорка, но дело продолжается из-за халатности и других пунктов.

JPMorgan отказался от комментариев.

Подробности

Пара, проживающая на Филиппинах, но имеющая квартиру на Манхэттене, в прошлом году подала в суд на банк. Они утверждают, что арендовали сейфы в отделениях JPMorgan в Нью-Йорке, начиная с 2006 года, и ежегодно продолжали их аренду, при этом банк снимал оплату с их чековых счетов и отправлял счета и выписки по адресам в Манхэттене и Майами.

В марте 2016 года банк направил по почте уведомление об обновлении услуги хранения в двух сейфах, предупреждая, что они будут открыты, а содержимое будет удалено, если платежи не будут получены в течение 60 дней.

Согласно иску, эти сообщения были отправлены не по адресам в Нью-Йорке или Майами, а на почтовый ящик в Батон-Руж, штат Луизиана.

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В феврале 2017 года банк просверлил четыре из семи супругов, удалил их содержимое и перенес его в безопасное место. Супруги утверждают, что в октябре 2019 года они узнали, что ящики были открыты и вернули их счета, после чего JPMorgan якобы заверил их, что их ценные вещи будут возвращены.

Но банк продал содержание на аукционе менее чем через 10 месяцев на общую сумму свыше $552 700 согласно иску. Аранеты утверждают, что это лишь небольшая часть того, чего стоило содержание сейфов, состоящее преимущественно из драгоценных металлов, драгоценностей и монет. Они оценивают стоимость ценностей от $8 до $10 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
bonv
bonv
23 марта 2023, 17:40
#
От вам і банки, от вам і сейфи. От вам і JPMorgan.
+
+15
BEZE
BEZE
23 марта 2023, 19:09
#
Одиничний не доведений випадок;))
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