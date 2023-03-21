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21 марта 2023, 17:12 Читати українською

В JPMorgan предупредили о возможном «моменте Мински» на фондовом рынке

Банкротства банков, рыночные потрясения и сохраняющаяся экономическая неопределенность на фоне роста процентных ставок увеличили вероятность наступления так называемого «момента Мински». Об этом предупреждает главный стратег JPMorgan по глобальным рынкам Марко Коланович, его слова передает Bloomberg.

Банкротства банков, рыночные потрясения и сохраняющаяся экономическая неопределенность на фоне роста процентных ставок увеличили вероятность наступления так называемого «момента Мински».
Фото: inventure.com.ua

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Мнение стратега

В то время как на рынке в последние дни появились опасения относительно нового кризиса в банковском секторе, центральные банки продолжают ужесточать денежно-кредитную политику. На прошлой неделе ЕЦБ поднял ставку на 50 б.п. — с 3% до 3,5%.

В результате ставка оказалась на максимальном с 2008 года уровне. Регулятор при этом заявил, что инфляция будет оставаться слишком высокой в течение слишком долгого времени.

В среду, 22 марта, свое решение по ставке огласит ФРС. 76 из 82 экономистов, опрошенных Reuters, ожидают повышения ставки на 25 б.п. — до 4,75−5%. Еще пятеро спрогнозировали сохранение ставки на прежнем уровне на фоне потрясений в банковском секторе. Лишь в банке Nomura ожидают снижения ставки на 25 б.п.

«Даже если центральные банки успешно сдержат распространение инфекции, условия кредитования, похоже, будут ужесточаться быстрее из-за давления как со стороны рынков, так и со стороны регулирующих органов», — полагает Коланович из JPMorgan Chase.

Читайте: Goldman Sachs прогнозирует сохранение ставки ФРС на прежнем уровне

В банке ожидают, что ФРС поднимет ставку на 25 б.п. По мнению Колановича, инвесторам лучше снизить долю акций в своем портфеле и сделать выбор в пользу защитных активов.

Коланович ранее был одним из самых ярых «быков» Уолл-стрит. В прошлом году на протяжении долгого времени, когда рынок продолжал падать, аналитик придерживался мнения, что по итогам года S&P 500 все же вырастет до 4800 пунктов. Индекс завершил год на отметке 3839,49 пункта, что оказалось на 20% ниже прогноза.

Впоследствии Коланович стал менее оптимистичен. Согласно его расчетам, к концу 2023 год индекс составит 4200 пунктов. Прогноз предполагает рост всего на 6% с текущих значений.

Что такое «Момент Мински»

«Момент Мински» — это термин, который обозначает начало резкого снижения долговой нагрузки в стране и последующего падения цен на активы.

До наступления «момента Мински» инвесторы активно используют для скупки активов заемные средства. В результате растет долговая нагрузка, а на рынке образовывается пузырь. Однако впоследствии многие заемщики оказываются не в состоянии платить по долгам и любое дестабилизирующее событие может привести к панической продаже купленных активов. Это провоцирует обвал цен на них.

Термин ввел американский экономист Хаймнэн Мински в 20-х годах XX века.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Alpenstein
Alpenstein
21 марта 2023, 17:26
#
Судячи з вікіпедії, економіста звали Hyman Philip Minsky — Хаймен/Хайман Мінскі. Певно коректніше цей термін перекладати як «Момент Мінскі».
+
0
Navegantes
Navegantes
21 марта 2023, 18:27
#
Штатний перекладач Мінфіну у відпустці)
Ми ж всі розуміємо, що «момент Мінська» це задля того, аби більше читачів клікнули по заголовку, вважаючи що тут якось задіяне місто Мінськ
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