В JPMorgan предупредили о возможном «моменте Мински» на фондовом рынке

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Мнение стратега

В то время как на рынке в последние дни появились опасения относительно нового кризиса в банковском секторе, центральные банки продолжают ужесточать денежно-кредитную политику. На прошлой неделе ЕЦБ поднял ставку на 50 б.п. — с 3% до 3,5%.

В результате ставка оказалась на максимальном с 2008 года уровне. Регулятор при этом заявил, что инфляция будет оставаться слишком высокой в течение слишком долгого времени.