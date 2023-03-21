Банкротства банков, рыночные потрясения и сохраняющаяся экономическая неопределенность на фоне роста процентных ставок увеличили вероятность наступления так называемого «момента Мински». Об этом предупреждает главный стратег JPMorgan по глобальным рынкам Марко Коланович, его слова передает Bloomberg.
В JPMorgan предупредили о возможном «моменте Мински» на фондовом рынке
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Мнение стратега
В то время как на рынке в последние дни появились опасения относительно нового кризиса в банковском секторе, центральные банки продолжают ужесточать денежно-кредитную политику. На прошлой неделе ЕЦБ поднял ставку на 50 б.п. — с 3% до 3,5%.
В результате ставка оказалась на максимальном с 2008 года уровне. Регулятор при этом заявил, что инфляция будет оставаться слишком высокой в течение слишком долгого времени.
В среду, 22 марта, свое решение по ставке огласит ФРС. 76 из 82 экономистов, опрошенных Reuters, ожидают повышения ставки на 25 б.п. — до 4,75−5%. Еще пятеро спрогнозировали сохранение ставки на прежнем уровне на фоне потрясений в банковском секторе. Лишь в банке Nomura ожидают снижения ставки на 25 б.п.
«Даже если центральные банки успешно сдержат распространение инфекции, условия кредитования, похоже, будут ужесточаться быстрее из-за давления как со стороны рынков, так и со стороны регулирующих органов», — полагает Коланович из JPMorgan Chase.
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В банке ожидают, что ФРС поднимет ставку на 25 б.п. По мнению Колановича, инвесторам лучше снизить долю акций в своем портфеле и сделать выбор в пользу защитных активов.
Коланович ранее был одним из самых ярых «быков» Уолл-стрит. В прошлом году на протяжении долгого времени, когда рынок продолжал падать, аналитик придерживался мнения, что по итогам года S&P 500 все же вырастет до 4800 пунктов. Индекс завершил год на отметке 3839,49 пункта, что оказалось на 20% ниже прогноза.
Впоследствии Коланович стал менее оптимистичен. Согласно его расчетам, к концу 2023 год индекс составит 4200 пунктов. Прогноз предполагает рост всего на 6% с текущих значений.
Что такое «Момент Мински»
«Момент Мински» — это термин, который обозначает начало резкого снижения долговой нагрузки в стране и последующего падения цен на активы.
До наступления «момента Мински» инвесторы активно используют для скупки активов заемные средства. В результате растет долговая нагрузка, а на рынке образовывается пузырь. Однако впоследствии многие заемщики оказываются не в состоянии платить по долгам и любое дестабилизирующее событие может привести к панической продаже купленных активов. Это провоцирует обвал цен на них.
Термин ввел американский экономист Хаймнэн Мински в 20-х годах XX века.
Комментарии - 2
Ми ж всі розуміємо, що «момент Мінська» це задля того, аби більше читачів клікнули по заголовку, вважаючи що тут якось задіяне місто Мінськ