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23 марта 2023, 13:51 Читати українською

Приватбанк запускает программу поддержки клиентов-экспортеров. Условия кредитования

В государственном Приватбанке стартовал прием заявок на совместную с Украинским «Экспортно-кредитным агентством» (ЭКА) программу поддержки экспортеров. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В государственном Приватбанке стартовал прием заявок на совместную с Украинским «Экспортно-кредитным агентством» (ЭКА) программу поддержки экспортеров.

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Кого будет финансировать банк

На первом этапе партнерства с ЭКА банк будет финансировать украинских товаропроизводителей, клиентов малого, среднего и корпоративного бизнеса на приобретение сырья и материалов для выполнения экспортных контрактов.

По условиям ЭКА будет страховать риски банка по выданным кредитам на выполнение внешнеэкономических контрактов.

Условия кредитования

Максимальная сумма такого займа может составлять 5 млн грн, срок кредитования — до 1 года, а залог — имущественные права по экспортному контракту и поручительство собственника.

В финучреждении отмечают, что сочетание программы с «Доступными кредитами 5−7−9%» позволит клиентам банка кредитоваться по льготным процентным ставкам.

Приватбанк подписал соглашение с Экспортно-кредитным агентством о сотрудничестве в рамках программы портфельного страхования риска банка по кредитам, выдаваемым на выполнение экспортных контрактов.

Портфельное страхование выданных кредитов на выполнение экспортных соглашений с упрощенными требованиями к залогу — это механизм поддержки экспортеров во время войны, оперативно наработанный и запущенный Министерством экономики Украины и ЭКА в партнерстве с украинскими банками в июне 2022 года.

Цель программы — широкая поддержка, восстановление и увеличение присутствия украинских производителей и поставщиков работ и услуг на мировых рынках.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 11

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 марта 2023, 14:02
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Сначала узнайте стоимость и условия предоставления услуг этим «агентством» ну, а потом, зная «приват» можно представить как это может обернуться.
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yarg
yarg
23 марта 2023, 15:13
#
Все замерли в ужасе… И чем же может обернутся кредит ?
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 марта 2023, 15:18
#
Сразу видно «эксперта», сразу понятно — что человек серьезный экспортер или импортер и не раз обращался за помощью к «агентству» и сразу понятно, что «глубоко» в теме!
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yarg
yarg
23 марта 2023, 15:30
#
Поток газиков прекратился?
ну теперь можешь рассказать о рисковости кредитования в привате.
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 марта 2023, 15:34
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Ты так и не понял, что вопрос стоит не в кредитования! Ну да ладно! Я «эксперту» тонкости всей этой истории рассказывать не буду! ОНО эксперт, САМО разберется ну как в 2014 году, рассказывая о …понижении курса до 5 -8 гривен… бо победила «рэвалюция» и к власти пришли настоящие «патриЕты».
Удачи, а то от таких «познаний и на «газики» не заработаешь!
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yarg
yarg
23 марта 2023, 15:39
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Не прекратился… ну испускай…
вот уже патриеты прибежали и революция… и курс…
зловонные какие газики-то :)
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 марта 2023, 15:41
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«Газики» навеяли (по запаху) твои бредни которые ты тут «изрекал» тысячами!
Такая же вонь стояла! Эксперт мля!
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yarg
yarg
23 марта 2023, 15:44
#
Миллиардами :)

так че там с приватом ? рассказывай , не томи. народ ждет :)
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 марта 2023, 15:47
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Так ты же эксперт и рассказывай или напомнить тебе твою фраз -…знания стоят денег и я просто так делиться не собираюсь…Давай сверкни умом в ВЭД а то давно не смеялся!
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yarg
yarg
23 марта 2023, 15:52
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Не едь с темы, постой… :)

написал «а потом, зная „приват“ можно представить как это может обернуться.» — а теперь «сам расскажи мне чем это обернутся может».
несолидно. зачмырю как недоэксперта.
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bonv
bonv
23 марта 2023, 14:26
#
Кредити-депозити:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/179733/
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