В государственном Приватбанке стартовал прием заявок на совместную с Украинским «Экспортно-кредитным агентством» (ЭКА) программу поддержки экспортеров. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Приватбанк запускает программу поддержки клиентов-экспортеров. Условия кредитования
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Кого будет финансировать банк
На первом этапе партнерства с ЭКА банк будет финансировать украинских товаропроизводителей, клиентов малого, среднего и корпоративного бизнеса на приобретение сырья и материалов для выполнения экспортных контрактов.
По условиям ЭКА будет страховать риски банка по выданным кредитам на выполнение внешнеэкономических контрактов.
Условия кредитования
Максимальная сумма такого займа может составлять 5 млн грн, срок кредитования — до 1 года, а залог — имущественные права по экспортному контракту и поручительство собственника.
В финучреждении отмечают, что сочетание программы с «Доступными кредитами 5−7−9%» позволит клиентам банка кредитоваться по льготным процентным ставкам.
Приватбанк подписал соглашение с Экспортно-кредитным агентством о сотрудничестве в рамках программы портфельного страхования риска банка по кредитам, выдаваемым на выполнение экспортных контрактов.
Портфельное страхование выданных кредитов на выполнение экспортных соглашений с упрощенными требованиями к залогу — это механизм поддержки экспортеров во время войны, оперативно наработанный и запущенный Министерством экономики Украины и ЭКА в партнерстве с украинскими банками в июне 2022 года.
Цель программы — широкая поддержка, восстановление и увеличение присутствия украинских производителей и поставщиков работ и услуг на мировых рынках.
Комментарии - 11
ну теперь можешь рассказать о рисковости кредитования в привате.
Удачи, а то от таких «познаний и на «газики» не заработаешь!
вот уже патриеты прибежали и революция… и курс…
зловонные какие газики-то :)
Такая же вонь стояла! Эксперт мля!
так че там с приватом ? рассказывай , не томи. народ ждет :)
написал «а потом, зная „приват“ можно представить как это может обернуться.» — а теперь «сам расскажи мне чем это обернутся может».
несолидно. зачмырю как недоэксперта.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/179733/