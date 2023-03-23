Приватбанк запускает программу поддержки клиентов-экспортеров. Условия кредитования

Кого будет финансировать банк

На первом этапе партнерства с ЭКА банк будет финансировать украинских товаропроизводителей, клиентов малого, среднего и корпоративного бизнеса на приобретение сырья и материалов для выполнения экспортных контрактов.

По условиям ЭКА будет страховать риски банка по выданным кредитам на выполнение внешнеэкономических контрактов.

Условия кредитования

Максимальная сумма такого займа может составлять 5 млн грн, срок кредитования — до 1 года, а залог — имущественные права по экспортному контракту и поручительство собственника.

В финучреждении отмечают, что сочетание программы с «Доступными кредитами 5−7−9%» позволит клиентам банка кредитоваться по льготным процентным ставкам.

Приватбанк подписал соглашение с Экспортно-кредитным агентством о сотрудничестве в рамках программы портфельного страхования риска банка по кредитам, выдаваемым на выполнение экспортных контрактов.

Портфельное страхование выданных кредитов на выполнение экспортных соглашений с упрощенными требованиями к залогу — это механизм поддержки экспортеров во время войны, оперативно наработанный и запущенный Министерством экономики Украины и ЭКА в партнерстве с украинскими банками в июне 2022 года.

Цель программы — широкая поддержка, восстановление и увеличение присутствия украинских производителей и поставщиков работ и услуг на мировых рынках.