Глава НБУ рассказал о «зеленом свете» для снятия валютных ограничений

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Что позволит снять валютные ограничения

Пышный отметил, что сейчас, прежде всего, необходимо решить проблему со значительным профицитом ликвидности, который сконцентрирован на текущих счетах. Глава НБУ убежден, что последние решения регулятора дадут свой результат.

Глава НБУ пояснил, что проект дорожной карты по постепенному смягчению валютных ограничений уже наработан. Но прежде, чем представить проект общественности, его необходимо обсудить с ключевыми стейкхолдерами.

«По моему мнению, незаурядный позитив состоит в том, что мы видим возможность, видим пути перехода в обозримой перспективе к этапу постепенной отмены временных валютных ограничений, которые были введены в начале полномасштабной войны. И что этот переход может состояться даже до ее завершения», — сказал Пышный.

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Напомним

Ранее Минфин писал, что НБУ планирует ослабить ограничения на валютном рынке, которые были введены в начале 2022 года в связи с войной.