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23 марта 2023, 10:02 Читати українською

Глава НБУ рассказал о «зеленом свете» для снятия валютных ограничений

«Зеленым светом» для снятия валютных ограничений в Украине будет формирование предпосылок, позволяющих провести либерализацию без существенных рисков для макрофинансовой стабильности. Об этом заявил глава Нацбанка Андрей Пышный в интервью NV.

«Зеленым светом» для снятия валютных ограничений в Украине будет формирование предпосылок, позволяющих провести либерализацию без существенных рисков для макрофинансовой стабильности.
Фото: korrespondent.net

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Что позволит снять валютные ограничения

Пышный отметил, что сейчас, прежде всего, необходимо решить проблему со значительным профицитом ликвидности, который сконцентрирован на текущих счетах. Глава НБУ убежден, что последние решения регулятора дадут свой результат.

Глава НБУ пояснил, что проект дорожной карты по постепенному смягчению валютных ограничений уже наработан. Но прежде, чем представить проект общественности, его необходимо обсудить с ключевыми стейкхолдерами.

«По моему мнению, незаурядный позитив состоит в том, что мы видим возможность, видим пути перехода в обозримой перспективе к этапу постепенной отмены временных валютных ограничений, которые были введены в начале полномасштабной войны. И что этот переход может состояться даже до ее завершения», — сказал Пышный.

Читайте: Нацбанк будет постепенно отменять ограничения на валютном рынке, которые ввели в начале войны

Напомним

Ранее Минфин писал, что НБУ планирует ослабить ограничения на валютном рынке, которые были введены в начале 2022 года в связи с войной.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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yarg
yarg
23 марта 2023, 11:32
#
А пока — их толкьо ужесточают.
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