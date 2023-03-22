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22 марта 2023, 7:57 Читати українською

Украина и МВФ достигли соглашения на $15,6 миллиарда на уровне персонала

21 марта Украина и Международный валютный фонд достигли соглашения на уровне персонала по новой программе на сумму $15,6 млрд сроком в 4 года. Об этом сообщила пресс-служба МВФ по итогам работы миссии в Варшаве 8−15 марта.

21 марта Украина и Международный валютный фонд достигли соглашения на уровне персонала по новой программе на сумму $15,6 млрд сроком в 4 года.

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Что известно

Программа предусматривает доступ к 11,6 млрд СДР (около $15,6 млрд), или 577% от квоты Украины в МВФ.

Соглашение еще должен согласовать Совет директоров МВФ. Ожидается, что это произойдет в ближайшие недели.

Кроме того, как подчеркнул глава миссии Гэвин Грей, программа «поможет мобилизовать масштабное льготное финансирование от международных доноров и партнеров Украины в течение всего срока действия программы».

Программа была разработана в соответствии с новой политикой Фонда по кредитованию в условиях чрезвычайно высокой неопределенности, и ожидается, что доноры, в том числе страны G7 и ЕС, предоставят жесткие финансовые гарантии.

Два этапа программы МВФ

Ввиду исключительно высокой неопределенности, запрашиваемая программа предполагает двухэтапный подход:

Первая фаза, которая продлится первые 12−18 месяцев, должна укрепить фискальную, ценовую и финансовую стабильность за счет поддержки мобилизации доходов, отказа от денежного финансирования и чистое положительное финансирование от внутренних долговых рынков, а также содействие долгосрочной финансовой стабильности, в том числе путем подготовки более глубокой оценки состояния банковского сектора.

На втором этапе акцент будет смещен на более широкие реформы для укрепления макроэкономической стабильности, поддержки восстановления и скорейшей реконструкции, а также повышения устойчивости, в том числе в контексте целей вступления Украины в ЕС.

Ожидается, что на втором этапе Украина вернется к довоенным устоям политики, включая гибкий обменный курс и режим таргетирования инфляции. Кроме того, налогово-бюджетная политика будет сосредоточена на важнейших структурных реформах наряду с внедрением реформ управления государственными инвестициями для поддержки послевоенного восстановления.

Напомним

В декабре-феврале Украина успешно прошла мониторинговую программу МВФ, открывшую путь для начала переговоров о новой программе с финансированием.

Последняя кредитная программа для Украины завершилась досрочно из-за начала полномасштабной войны. После этого МВФ выделил Украине два транша экстренной помощи на общую сумму $2,7 млрд.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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